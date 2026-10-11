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Doku comanda o City em vitória por 3 a 0 sobre o Liverpool em Anfield pela Premier League

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Em seu primeiro jogo após ser considerado culpado de praticamente todas as acusações de violação das regras financeiras da Premier League, o Manchester City venceu o Liverpool por 3 a 0 neste domingo em Anfield e consolidou sua liderança no Inglês com 100% de aproveitamento. O atacante belga Jérémy Doku entrou no segundo tempo e foi fundamental na construção da vitória do time de Manchester.

Desfalcado de Isak, Gakpo e Szoboszlai, o Liverpool amargou sua primeira derrota na Premier League e ocupa apenas a nona colocação, com 9 pontos. O mais próximo perseguidor do City é o atual campeão, Arsenal, que tem 3 pontos a menos (18 a 15).

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Após um primeiro morno, com poucas chances de gol, o Liverpool começou a segunda etapa pressionando, exigindo defesas importantes de Donnarumma antes dos 5 minutos. O técnico do City, Enzo Maresca, resolveu então mexer no time e colocou Doku no lugar Iliman Ndiaye. A substituição mudou o jogo.

Doku buscava as jogadas individuais pela direita. Na tentativa de brecar um avanço perigoso do City, Gravenberch deu um carrinho em Doku e levou o segundo cartão amarelo aos 17. O volante era o melhor do Liverpool e sua saída desequilibrou o confronto.

Apenas três minutos depois, o City aproveitou a superioridade numérica. Doku invadiu a área e tentou um chute que foi bloqueado pela defesa. A bola sobrou para Haaland, que disparou sem chances para Alisson. Aos 23, Doku cortou para dentro pela esquerda, tirou a bola de Koumas na entrada da área e mandou um chute colocado indefensável para fazer 2 a 0.

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O domínio dos visitantes era tamanho que eles tiveram 82% de posse de bola nos 10 minutos desde que Gravenberch deixou o jogo. Aos 33, após uma longa troca de passes de lado a lado, Doku deu início ao lance do terceiro gol e tocou para Anderson. Dentro da área, Cherki deu um drible de corpo, permitindo que a bola chegasse a Gvardiol, e avançou. Gvardiol tocou de primeira para Cherki, que deixou um defensor no chão antes de vencer Alisson e fechar a goleada.

Na próxima rodada da Premier League, o City recebe o Ipswich, no sábado, e o Liverpool visita o Brentford no mesmo dia.

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