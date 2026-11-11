'Doença incurável' de Musiala afetou maior artilheira da história do Santos: 'Ele vai superar'

Jamal Musiala pode ter que sair do Bayern de Munique por conta de uma "doença incurável" que especula-se que seja decorrente de crises de ausência, ramificação da epilepsia que faz a pessoa ter 'apagão' por alguns minutos, a previsão foi feita presidente de honra do clube, Uli Hoeness, na última segunda-feira, 9. Esse diagnóstico, porém, não deveria ser de aposentadoria, e o Brasil tem uma história parecida que terminou com final feliz: a de Ketlen Wiggers, a maior artilheira da história do Santos, que acredita no retorno em alto nível do craque.

Dona do recorde de 116 gols em 234 jogos pelas Sereias da Vila, a atacante descobriu a condição quando tinha apenas 18 anos, em início de carreira, mas já servindo a seleção brasileira. Em suas próprias palavras, foi um baque muito grande e seu futuro ficou incerto, muito por conta das mudanças em seu dia a dia, não necessariamente nos gramados. "O diferente foi correr atrás dos meus sonhos", disse.

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Em agosto de 2026, durante a pré-temporada do Bayern de Munique, Musiala teve desmaios em jogos-treinos e foi diagnosticado com as crises de ausência. Na visão de Hoeness, isso deixa o clube perante um dilema, já que mesmo que ele as controle com medicamentos e tratamentos já conhecidos, sua performance pode nunca mais ser a mesma.

"Será que algum dia vai recuperar o nível de desempenho que tinha antes? Por enquanto, ainda está recebendo salário, mas imaginem se o Bayern questionasse seu salário e o que ele é capaz de fazer", disse o presidente de honra. Para Ketlen, essa projeção pessimista se dá muito por conta do assunto ainda ser tratado como tabu.

Em entrevista ao Estadão, a ídola santista afirmou que seu próprio médico da época em que foi diagnosticada, e que a acompanha até os dias atuais, disse para ela não pendurar as chuteiras. "Sempre tive pessoas ao meu redor e meu médico sempre falou que a crise não iria impedir de realizar meus sonhos", relembrou. "Era abrir mão de algumas coisas e ter mais cuidados na rotina, com alimentação, sono e medicamentos".

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"Muitas pessoas, hoje, estão questionando o futuro do Musiala, mas eu acredito que, com a medicação e com tudo correto, ele vai superar isso e continuar no futebol", projetou a jogadora. Para ela, o caso com um atleta tão midiático pode ser o primeiro passo para conscientizar sobre as crises de ausência.

"Eu acredito que esse tabu, aos poucos, vai ser quebrado. Com as pessoas relatando, pessoas do esporte falando sobre o que tem, o quanto conseguiram superar, com certeza vai ser quebrado muito mais rápido", afirmou Ketlen.

KETLEN TEVE CRISES NA FACULDADE E MEDO DE FALAR DAS CRISES DE AUSÊNCIA

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Em 2026, Ketlen completou 16 anos desde que descobriu as crises de ausência, e mesmo elas já fazendo parte de sua dia a dia, ainda não se sente totalmente confortável. "Até hoje, eu tenho vergonha de falar em público", revelou. O motivo: um dia comum na faculdade. "Tive uma crise apresentando um trabalho. E quando estava fora de controle, não conseguia conversar com ninguém", explicou.

"O meu acreditar fez com que eu pudesse chegar até aqui, confiando que tudo daria certo e que conseguiria superar esse obstáculo", Ketlen Wiggers, maior artilheira da história do Santos

Os sintomas são praticamente os mesmos que sofre Musiala. A pessoa fica temporariamente desconectada do que acontece ao seu redor e pode perder a consciência. "De repente, me dava um apagão e eu esquecia o que estava falando. Ficava, mais ou menos, uns 10 a 15 segundos fora do ar", contou Ketlen.

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Isso a obrigava a fazer um esforço muito maior do que o comum em prestar atenção no que era a dito ou quando estava, por exemplo, em uma reunião. Em um jogo de futebol, que requer reações muito rápidas em certos momentos, isso pode ser extremamente prejudicial. "Eu nem podia dirigir", recordou.

Ketlen buscou os tratamentos já estabelecidos para crises de ausência, mas testou muitos medicamentos até encontrar o mais indicado para ela. Isso a manteve estável, mas o diferencial foi o acompanhamento constante. E ainda, o psicológico forte, fator que é amplamente reforçado pelos médicos em batalhas contra doenças sérias ou mesmo incuráveis.

"O diferente, na verdade, foi acreditar que eu poderia passar por isso, mesmo tendo crises", ressaltou a atacante. "Esse meu acreditar fez com que eu pudesse chegar até aqui, confiando que tudo daria certo e que conseguiria superar esse obstáculo. E sempre faço exames de rotina, todos os anos", seguiu.

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PIONEIRA EM ASSUMIR AS CRISES DE AUSÊNCIA E ACOLHIMENTO PARA CONTINUAR

Casos como o de Musiala e Ketlen são raros no esporte. Fora do futebol, há histórias como a da esgrimista Lucía Martín-Portugués, que disputou as Olimpíadas de Paris-2024, e da velocista Florence Griffith Joyner, até hoje detém os recordes dos 100 e 200 metros rasos femininos no atletismo, conquistados em Seul-1988. A ídola do Santos carrega hoje o legado de ter sido pioneira no futebol.

"Das que eu conheço do esporte, fui a primeira a relatar sobre", pontuou a goleadora. Só que ela não esteve sozinha nesse sentido quando descobriu as crises de ausência. "Conheço pessoas de fora, mães que têm filhos que praticam esportes, mas que os médicos pediram para tirá-los porque não poderiam jogar futebol, assim como aconteceu comigo", continuou.

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Isso, segundo Ketlen, faz com que a condição ainda seja um tabu. Por isso, foi importante para ela conhecer outros afetados pela doença e entender no que, de fato, a atrapalharia. O desafio, no fim, é manter o corpo saudável para sempre estar um passo à frente das crises de ausência.

"Eu acredito que esse tabu, aos poucos, vai ser quebrado. Com as pessoas relatando, pessoas do esporte falando sobre o que tem, o quanto conseguiram superar, com certeza vai ser quebrado muito mais rápido." Ketlen, sobre a conscientização a respeito das crises de ausência.

"Foi um baque muito grande quando descobri, pois meu futuro ficou meio incerto até eu realmente entender o que tinha e como as controlaria", contou. A disciplina, nessa nova rotina, foi fundamental. "Tinha que ter o sono regular, de pelo menos oito horas por dia. Dormir, descansar e não esquecer nem um dia de tomar o remédio. Foi isso o que mudou no meu dia a dia", detalhou.

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MUSIALA PODE VOLTAR A JOGAR E TENTAR GANHAR CHAMPIONS E COPA DO MUNDO?

O futuro de Musiala segue incerto à medida que o Bayern de Munique trata internamente a situação do jogador que foi um dos pilares do time nos últimos anos, desde que foi contratado da base do Chelsea em 2019. Mesmo com o cenário conturbado, ele já participou de três gols em quatro jogos na temporada.

Seu currículo no clube é de 71 gols e 38 assistências em 235 jogos, junto às conquistas de um Mundial de Clubes, uma Supercopa Europeia, seis Bundesligas, três Supercopas da Alemanha e uma Copa da Alemanha. Quando o Bayern de Munique venceu a Champions League de 2019-20, ele já participava de atividades com o elenco, mas não chegou a entrar em campo naquela campanha.

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Se depender de Ketlen, o meio-campista tem tudo para seguir em alto nível, tentar ser protagonista no maior torneio do velho continente e, quem sabe, ganhar a Copa do Mundo com a Alemanha, pela qual tem 10 gols em 46 partidas com a seleção. O pessimismo pode, no fim, virar outra história de superação, como foi em nosso País.