Dodô vira zagueiro no Santos e aprova nova posição: 'Deu certo, estou feliz e à disposição'

O Santos sabe que terá de ganhar o confronto direto contra o Vasco, domingo, na Vila Belmiro, se quiser deixar a zona de rebaixamento - ainda teria de torcer por tropeço do Bahia contra o Flamengo. Mesmo precisando atacar, o time de Marcelo Fernandes deve repetir o esquema com três zagueiros para frear a empolgação dos cariocas, que ganharam três seguidas. Escalado no setor, o lateral Dodô aprovou a nova posição.

"Foi decisão do professor (Marcelo Fernandes). Conversamos durante a semana para experimentar esse novo formato contra o Bahia e deu certo. Estou feliz e à disposição", afirmou Dodô, revelando que se sentiu à vontade no setor e satisfeito por ter colaborado na virada por 2 a 1.

Dodô foi improvisado ao lado de Joaquim (deu as duas assistências para os gols de Marcos Leonardo e Furch) e Messias e fez com que o Santos ficasse menos exposto. Agora, ele trabalha para ajudar o time a passar ileso após ser vazado por 12 jogos seguidos.

A ordem no clube e fazer com que o goleiro João Paulo trabalhe o mínimo possível. Com a defesa bem postada, Marcelo Fernandes acredita que o ataque não decepcionará na busca por três importantes pontos.

Dodô quer manter o embalo e já se diz habituado na nova posição. "Já havia atuado assim algumas vezes. Mas começando o jogo nessa posição foi uma das primeiras vezes", revelou. Nada, porém, de medo ou receio em cometer falhas. Ele mostrou-se seguro e já faz planos por um novo jogo em casa.

"Jogo importante e grande oportunidade para nós dentro da casa. Estamos trabalhando bastante e estamos confiantes em fazer um grande jogo", concluiu Dodô, ciente que a equipe precisa apagar a má impressão da última partida diante da torcida, na qual levou 3 a 0 do Cruzeiro e, por consequência, perdeu o técnico Diego Aguirre.