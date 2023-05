Dodi pede foco no Campeonato Brasileiro para o Santos voltar a vencer fora de casa

A derrota para o Audax Italiano pela Copa Sul-Americana já faz parte do passado. Quem decretou a mudança de chave no elenco santista para que o time volte as suas atenções no Campeonato Brasileiro foi o volante Dodi, que participou do treino desta sexta-feira. Preservado do jogo no Chile, ele comemorou a semana de descanso que teve para aprimorar a forma física.

"Temos que nos preparar para um jogo complicado, como são as partidas do Campeonato Brasileiro. O Bragantino tem uma equipe forte e vai contar com o apoio de sua torcida. Mas nós estamos preparados para esse compromisso", afirmou o volante que participou do treino desta sexta-feira no CT do clube.

Assim como Lucas Lima, Dodi ficou fora do jogo pela Copa Sul-Americana por causa de fadiga muscular. Nesse período fez trabalhos específicos orientado pela comissão técnica. "Fizemos um treinamento de força, consegui um descanso e agora estou pronto para retornar e ajudar os meus companheiros", comentou.

O Santos entra para este confronto com os números a seu favor. A equipe não é derrotada pelo Bragantino desde 2018. E quando o confronto é em Bragança Paulista, a vantagem ganha ainda mais força.

O último revés no estádio Nabi Abi Chedid aconteceu em 2011. Experiente, Dodi afirmou que a estatística não entra em campo. "Tabu não influencia em nada. Vai ser um jogo difícil e temos de fazer a nossa parte para sair com a vitória."

Com duas vitórias e um empate nas últimas três rodadas, o Santos soma 11 pontos e ocupa o nono lugar no Brasileiro. Com um a menos, o Bragantino aparece na 12ª posição. Depois de passar pelo Vasco jogando em São Januário, a equipe santista trabalha em busca do segundo triunfo longe da Vila Belmiro na competição. Antes, contra Grêmio e Cruzeiro, a equipe do técnico Odair Hellmann colecionou duas derrotas.