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Djokovic volta a exaltar Fonseca e confirma torcida: ?muita sorte para o resto do torneio?

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 30.05.2026, 12:24:00 Editado em 30.05.2026, 12:37:55
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O número 4 do mundo, Novak Djokovic voltou a elogiar o brasileiro João Fonseca neste sábado (30), em publicação nas redes sociais. Um dia após o histórico confronto pela terceira rodada de Roland Garros, o sérvio destacou a atuação do jovem e projetou o futuro do tenista.

"Uma batalha épica, João Fonseca. E uma vitória suada que você merece. Muita sorte para o resto do torneio e para a incrível carreira que você tem pela frente. Quanto a Paris, você tem meu coração".

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Um pouco depois, o jovem brasileiro agradeceu a mensagem de Djokovic. "Obrigado, lenda. Foi uma honra e um privilégio dividir a quadra com você".

O duelo desta sexta-feira (29) teve 4 horas e 53 minutos de duração e contou uma virada incrível de João Fonseca sobre o astro. Ele foi apenas o segundo tenista a arrancar uma virada em Roland Garros sobre o sérvio após sair perdendo por 2 sets a 0. O último a conseguir o feito foi Jurgen Melzer, da Áustria, em 2010.

Na coletiva após o embate, Djokovic já havia feito outros elogios ao brasileiro e apontou o desempenho de Fonseca durante a partida.

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"Ele foi o melhor jogador em momentos importantes, naqueles decisivos quarto e quinto sets. Trocas de bola e pontos incríveis. Ele simplesmente encontrou jogadas e linhas incríveis. Foi impressionante da parte dele. Obviamente, não é bom para mim enfrentar um jogador desse nível, mas não acho que tenha feito muita coisa errada com meu jogo. É só que ele foi melhor".

Agora, João Fonseca se prepara para enfrentar o norueguês Casper Ruud, número 16 do ranking mundial, neste domingo (31), pelas oitavas de final do Grand Slam de Paris. O duelo é o último da quadra Philippe Chatrier, principal do complexo, e não começa antes das 15h15 (de Brasília).

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Casper Ruud Djokovic João Fonseca Roland Garros
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