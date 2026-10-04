Djokovic vence Zverev no ATP 500 de Pequim e quebra recorde de Rafael Nadal
O experiente Novak Djokovic fez história neste domingo (04) ao derrotar o alemão Alexander Zverev, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/4 e 6/4. Com mais um triunfo, o sérviou chegou à 32ª vitória consecutiva no ATP 500 de Pequim e superou o recorde do espanhol Rafael Nadal, de maior sequência invicta em um torneio do Circuito Mundial.
Com o resultado, o tenista de 39 anos chegou à sua sétima semifinal consecutiva na capital chinesa e agora enfrentará o russo Daniil Medvedev, nesta segunda-feira (05), para tentar aumentar o recorde. A partida diante do alemão durou 2h34 e foi marcada por vários momentos de emoção, incluindo polêmica com a arbitragem.
Djokovic está retornando ao torneio da Ásia após onze anos de ausência e tenta o sétimo título. Entre 2009 e 2015, o atleta faturou todos os torneios e foi imbatível durante o período. Do outro lado da chave está o australiano Alex de Minaur, que enfrentará o polonês Hubert Hurkacz. A grande decisão deste ano está marcada para terça-feira (06).
O sérvio também alcançou a 202ª semifinal da carreira e se aproximou dos números de Roger Federer, que disputou 211. O líder do ranking é o norte-americano Jimmy Connors, com 239 semis.
Também na reta final da carreira, o espanhol Rafael Nadal, de 40 anos, tem 31 vitórias consecutivas em Roland Garros e ainda tem outras marcas importantes, como a maior invencibilidade da história no circuito da ATP, com 46 triunfos consecutivos em Monte Carlo, entre 2005 e 2013.