Djokovic vence nas duplas do Masters 1000 Paris e Marcelo Melo cai na estreia

Sem jogar desde setembro, quando disputou a Copa Davis, Novak Djokovic voltou à ativa com uma vitória arrasadora nas duplas do Masters 1000 de Paris. O número 1 do mundo atuou ao lado de seu compatriota, Miomir Kecmanovic, e juntos venceram a dupla formada pelo equatoriano Gonzalo Escobar e pelo cazaque Aleksandr Nedovyesov por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/3, em 1h08min de partida.

Djokovic e Kecmanovic enfrentarão nas oitavas de final os cabeças de chave 3, Rohan Bopanna, da Índia, e Matthew Ebden, da Austrália. A partida está prevista para acontecer nesta quarta-feira, às 12h20 (horário de Brasília).

Antes, porém, o sérvio entrará em quadra para realizar sua estreia no simples. Às 9h40, ele enfrentará o argentino Tomás Martín Etcheverry, 31º colocado do ranking do ATP. Ele, inclusive, eliminou o companheiro de equipe de Djokovic, Kecmanovic por 2 sets a 1, parciais de 4/4, 7/6 (8-6) e 6/4.

MARCELO MELO ELIMINADO

Marcelo Melo não teve a mesma sorte que Djokovic e acabou eliminado na estreia do Masters 1000 de Paris. O brasileiro e o alemão Alexander Zverev perderam para os americanos Nathaniel Lammons e Jackson Withrow por 7/6 (7-5), 5/7 e 10-5, em 1h39min.

"Não deu hoje, infelizmente. O Lammons e o Withrow vêm numa sequência de jogos muito firme. Acabaram de chegar à final em Viena. São dois jogadores muito perigosos, especialmente na quadra coberta, igual foi aqui. Mas fizemos um excelente jogo. Pecamos um pouquinho no match-tiebreak, quando acho que o entrosamento, o costume de jogar mais tempo, acaba sendo decisivo. Questão de detalhe mesmo", disse Marcelo Melo.

Com a derrota, Marcelo Melo desperdiça a oportunidade de conquistar o seu terceiro título do Masters 1000 de Paris. Ele venceu também em 2015, com o croata Ivan Dodig, e em 2017, com o polonês Lukasz Kubot.

Apesar de ter caído nas duplas, Zverev iniciou sua trajetória no simples com vitória sobre o húngaro Márton Fucsovics por 2 sets a 1, parciais de 4/6, 7/5 e 6/4. Ele enfrentará na próxima fase o francês Ugo Humbert, que derrotou o americano Marcos Giron por 6/4 e 6/3.