Djokovic vence Casper Ruud e iguala Federer como maior campeão do ATP Finals

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Novak Djokovic conquistou seu sexto título de ATP Finals neste domingo, ao bater o norueguês Casper Ruud por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3, em Turim, e se tornou o maior campeão do torneio ao lado de Roger Federer, também dono de seis troféus. Além de alcançar o suíço, aposentado desde setembro, o sérvio ex-número 1 do mundo faturou US$ 4,7 milhões (R$ 25,2 na cotação atual), maior prêmio da história do tênis.

continua após publicidade .

Aos 35 anos, Djokovic é o campeão mais velho do Finals, disputado há 52 anos. Antes, a marca era de Federer, vencedor da edição de 2011, aos 30. O primeiro título dele no torneio veio em 2008, em Shangai. Depois disso, voltou a vencer apenas em 2012, ano a partir do qual engatilhou uma série de quatro títulos seguidos, uma vez que venceu também as edições de 2013, 2014 e 2015.

Após avançarem à decisão com vitórias em sets diretos nas semifinais, Djokovic e Ruud fizeram um primeiro set muito equilibrado, sem nenhuma quebra até o último game, no qual o sérvio se redimiu após desperdiçar outras oportunidades de quebrar o saque do norueguês. Assim, fechou a parcial em 7/5. No segundo set, quebrou o saque adversário no quarto game para abrir 3 a 1, antes de ampliar para 4 a 1. Pouco ameaçado, defendeu-se bem para garantir o triunfo por 6/3, com mais tranquilidade do que na primeira parcial.

continua após publicidade .

"Isso é o Finals. Normalmente, este tipo de partidas é decidido por margens bastante pequenas. Uma quebra de serviço foi o suficiente em ambos os sets. Eu sabia que Casper vinha jogando muito bem até chegar a essa partida. Nós dois sacamos muito bem, e eu penso que em momentos decisivos, como o 12º game do primeiro set, eu consegui responder bem", comentou o campeão.

Após iniciar a disputa do Finals em oitavo lugar no ranking da ATP, Djokovic deve assumir o quinto lugar na atualização do ranking desta segunda-feira. Ruud, que vive grande ascensão, tinha a oportunidade de tomar a vice-liderança de Rafael Nadal, mas precisava do título para isso. Com o vice, roubará apenas o terceiro lugar do grego Stefanos Tsitsipas