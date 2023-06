Djokovic vai às quartas em Roland Garros pela 17ª vez e Alcaraz avança; Matos e Melo caem

Novak Djokovic está nas quartas de final de Roland Garros pela 17ª vez em sua carreira. O tenista sérvio de 36 anos ultrapassou Rafael Nadal neste domingo ao garantir classificação no confronto contra o peruano Juan Pablo Varillas, por 3 sets a 0. Com 1h57min de duração, a partida teve parciais de 6/3 e duplo 6/2. Outro a vencer por 3 sets a 0 e garantir vaga nas quartas de final neste domingo foi o jovem espanhol Carlos Alcaraz, que teve um confronto geracional contra o jovem italiano Lorenzo Musetti, de 21 anos.

Com uma lesão no quadril e fora da temporada, Nadal não está brigando por seu 15º título de Roland Garros e um triunfo de Djokovic no Grand Slam pode desempatar a disputa dos dois em títulos de simples em torneios deste nível. No momento, cada uma das estrelas possui 32 troféus. "Estou orgulhoso de todos os recordes, mas significam que sou muito velho. Estou muito concentrado e motivado para continuar", disse Djokovic neste domingo.

"É a primeira vez que jogo contra ele, mas é conhecido no circuito por ser especialista em terra batida. Sabia que teria que lutar por cada ponto porque é um jogador muito consistente. Estou tendo que dar meu máximo no torneio", afirmou Djokovic sobre o duelo com Varillas, que venceu sua primeira partida em Grand Slams nesta edição do torneio.

Número 1 do ranking, Carlos Alcaraz é colocado como um dos tenistas capazes de fazer frente a Djokovic nesta edição do torneio. O espanhol de 20 anos foi totalmente dominante diante de Musetti e repetiu exatamente as mesmas parciais de Djoko, 6/3 e duplo 6/2.

Ainda na madrugada deste domingo, o russo Karen Khachanov e o italiano Lorenzo Sonego entraram em quadra. Khachanov, número 11 do ranking, venceu de virada por 3 sets a 1 e também foi às quartas de final. As parciais foram de 1/6, 6/4, 7/6 (9/7) e 6/1.

BRASILEIROS CAEM NAS DUPLAS MASCULINAS

O dia não foi bom para Marcelo Melo e Rafael Matos nas duplas masculinas. Primeiro, Marcelo Melo e o australiano John Peers entraram em quadra contra o argentino Horacio Zeballos e o espanhol Marcel Granollers e perderam por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3. Rafael Matos e o português Francisco Cabral tiveram jogo apertado contra o croata Ivan Dodig e o norte-americano Austin Krajicek. O jogo terminou 2 sets a 1, com uma virada suada. As parciais foram de 6/7 (3/7), 6/4 e 7/5.

DESCLASSIFICAÇÃO

O domingo foi marcado por um incidente nas duplas femininas. A japonesa Miyu Kato, que jogava ao lado de Aldila Sutjiadi, da Indonésia, acertou uma bolada em uma gandula de forma acidental. A dupla acabou sendo desclassificada e a checa Marie Bouzková e a espanhola Sara Sorribes Tormo seguiram adiante. Tanto Kato quanto a gandula ficaram bastante abaladas com a situação e precisaram ser consoladas.

O Brasil segue representado por Luisa Stefani nas duplas femininas e nas duplas mistas, pela qual Luisa joga ao lado de Rafael Matos. No simples feminino, Beatriz Haddad Maia jogará pelas oitavas de final nesta segunda-feira.

GRANDES SURPRESAS NO SIMPLES FEMININO

O simples feminino deste domingo teve verdadeiras surpresas. Número 333 do ranking, a russa Anastasia Pavlyuchenkova venceu a belga Elisa Mertens, número 28 da WTA, de virada por 2 sets a 1 (3/6, 7/6 (7/3) e 6/3). Número 192 do ranking, Elina Svitolina derrotou a russa Daria Kasatkina, número 9 do mundo, por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 7/6 (7/5). A checa Karolína Muchová passou por Elina Avanesyan, da Rússia, por 2 sets a 0 (6/4 e 6/3).