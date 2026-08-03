Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Esportes
publicidade
ESPORTES

Djokovic revela desejo por mudanças na pontuação do tênis: 'Melhor para todo mundo'

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em 03.08.2026, 22:00:00 Editado em 03.08.2026, 22:12:26
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Novak Djokovic revelou que gostaria de mudanças na atual pontuação do tênis, opinião concedida em entrevista ao criador de conteúdo Nick Coutracos no último domingo.

"Nós deveríamos mudar o formato da pontuação. Em vez de jogar até seis games por set, jogar até quatro, possivelmente sem vantagem, em melhor de cinco sets", afirmou o tenista de 39 anos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Atualmente, Djokovic ocupa a quinta colocação do ranking de simples da ATP. Ele vem de uma ótima campanha em Wimbledon, quando parou na semifinal diante do italiano Jannik Sinner. "Manter as partidas dentro de uma janela de duas horas. É o melhor para todo mundo", completou o sérvio.

Na reta final da sua carreira, Novak acumula 101 títulos em mais de 20 anos competindo no circuito profissional. O atleta é dono de 24 conquistas em Grand Slams e é o recordista em número de semanas consecutivas como número um do mundo, com 428.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Djokovic MUDANÇAS Pontuação tênis
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV