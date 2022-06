Djokovic leva susto, mas passa por sul-coreano em Wimbledon; Thiago Monteiro cai

(via Agência Estado)

O sérvio Novak Djokovic iniciou a busca do sétimo título no Torneio de Wimbledon com susto e vitória por 3 a 1 sobre o sul-coreano Kwon Soon-Woo. Atual campeão do Grand Slam inglês, o ex-número 1 do mundo fez 6/3, 3/6, 6/3 e 6/4 para avançar à segunda rodada em 2h29.

Apesar de a chuva ter atrapalhado muitos jogos neste primeiro dia da chave principal, Djokovic não teve problemas por atuar na quadra central, que é coberta. O sérvio se livrou das águas, mas não esperava um oponente tão resistente pela frente.

Mal o jogo começou, e o 81° do mundo já quebrou o serviço de Djokovic. Kwon teve 3 a 1 no primeiro set, mas não sustentou a vantagem e viu o favorito emplacar cinco games seguidos para fechar em 6/3. Já na segunda parcial, a história foi diferente, desta com o sul-coreano quebrando para novo 3 a 1, mas desta vez não permitindo reação e devolvendo o 6/3.

O terceiro set foi equilibrado até 4 a 3, quando Djokovic quebrou e na sequência sacou para repetir mais um 6/3 na partida. Na quarta parcial, o sérvio quebrou no quinto game e depois bastou confirmar seus serviços. Com pontos diretos, fechou em 6/4 no primeiro match point.

Já o brasileiro Thiago Monteiro não impôs resistência ao espanhol Jaume Munar, sendo eliminado na primeira rodada de Wimbledon em sets corridos. Caiu com 6/2, 6/4 e 7/5.

DEMAIS RESULTADOS

As primeiras partidas em Wimbledon não registraram surpresas para os demais favoritos, que tiveram mais trabalho com a chuva - apareceu cedo para paralisar os jogos. Cabeça de chave 9, o inglês Cameron Norrie passou pelo espanhol Pablo Andujar com direito a pneu: 6/0, 7/6 (7/3) e 6/3.

Cabeça 23, o americano Frances Tiafoe superou o italiano Andrea Vavassori por triplo 6/4. O compatriota Tommy Paul (30) também passou sem sustos, diante do espanhol Fernando Verdasco, com 6/1, 6/2 e 7/6 (7/4).