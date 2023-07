Djokovic ganha 2º jogo em Wimbledon, Thiago Monteiro cai e cinco jogos são adiados pela chuva

Novak Djokovic já está na terceira rodada do Torneio de Wimbledon. Em busca de seu 24º título de Grand Slam, o sérvio passou sem sustos pelo australiano Jordan Thompson. A rodada do dia ainda contou com a eliminação do brasileiro Thiago Monteiro em sua estreia e avanço dos favoritos Stefanos Tsitsipas, Frances Tiafoe, Jannik Sinner, Daniil Medvedev, Grigor Dimitrov e Tommy Paul. Cinco partidas acabaram adiadas por causa da chuva.

Ainda sem perder sets na grama londrina, o número 2 do mundo precisou de 2h29 para fazer 6/3, 7/6 (7/4) e 7/5. O adversário sairá somente nesta quinta-feira, em um dos seis jogos adiados pela chuva. O sérvio pode cruzar com o veterano suíço Stanislas Wawrinka ou o argentino Tomás Etcheverry.

Djokovic quebrou o serviço de Thompson na sexta parcial do primeiro set e depois avançou para fechar em 6 a 3 sacando com precisão. Foi a parcial mais tranquila. NO segundo set, o australiano tentou dificultar a vida do favorito e levou a decisão ao tie-break. Mas também perdeu o serviço uma vez e acabou vendo o oponente abrir 2 a 0 com 7 a 4.

Thompson ainda lutou no que seria o último set da partida. O jogo foi até 6 a 5 sem quebras, quando Djokovic pressionou o serviço do australiano e conseguiu quebrar no primeiro match point. Celebrou de punhos cerrados mais um triunfo imponente. Também pela segunda rodada, Jannik Sinner passou pelo argentino Diego Schwartzman em sets diretos. Cabeça de chave 8, o italiano marcou 7/5, 6/1 e 6/2.

Já Stefanos Tsitsipas, quinto cabeça de chave em Wimbledon, teve enorme trabalho em sua estreia diante do austríaco Dominic Thiem, avançando somente no quinto set, parciais de 3/6, 7/6 (7/1), 6/2, 6/7 (5/7) e 7/6 (10/8). O grego fechou apenas em seu terceiro match point na partida.

Thiago Monteiro até começou bem contra o americano Christopher Eubanks, fazendo 6/4. Mas o rival reagiu e virou em sets diretos, avançando com 7/5, 7/5 e 6/3. Em outros duelos da primeira rodada, Medvedev não teve trabalho diante de Arthur Fery. Cabeça de chave 3, o russo bateu o inglês por 7/5, 6/4 e 6/3. Thommy Paul (cabeça 16) fez 7/5, 6/3 e 6/1 sobre o japonês Shintaro Mochizuki, o búlgaro Grigor Dimitrov (21) superou o também japonês Sho Shimabukuro com 6/1, 6/2 e 6/1, enquanto o americano Frances Tiafoe, 10º favorito, passou pelo chinês Wu Yibing, com 7/6 (7/4), 6/3 e 6/4.

No último jogo do dia do torneio feminino de simples em Wimbledon, vitória da favorita Petra Kvitova sobre a italiana Jasmine Paolini. A tenista checa, cabeça de chave 9, avançou com 6/4, 6/7 (5/7) e 6/1.