Djokovic e Rune vencem e vão disputar a final do Masters 1000 de Paris

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O sérvio Novak Djokovic e o dinamarquês Holger Rune vão disputar, neste domingo, a final do Masters 1000 de Paris. Os dois tenistas vão se enfrentar pela segunda vez. Na primeira, Djokovic venceu no US Open do ano passado.

continua após publicidade .

Aos 19 anos, Rune garantiu vaga para disputar a quinta final de um torneio, ao derrotar o canadense Felix Auger-Aliassime, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2, em 1h27.

Aliassime, que vinha de títulos conquistados em Florença, Antuérpia e Basileia, perdeu uma invencibilidade de 16 partidas.

continua após publicidade .

Já Djokovic teve de lutar muito para derrotar o grego Stefanos Tsitsipas, em 2h19 de jogo. Foram 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 3/6 e 7/6 (7/4). Este foi o 11º duelo entre os tenistas e a nona vitória do sérvio, sendo a sétima consecutiva.

Aos 35 anos, Djokovic chega como favorito para a decisão, pois soma 13 partidas invictas, após títulos conquistados em Tel Aviv e Astana. Será a 129ª final de sua carreira, que acumula 90 títulos.