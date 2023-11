Djokovic domina Alcaraz, vence semifinal e decidirá ATP Finals com Sinner

A semifinal do ATP Finals colocou os dois líderes do ranking mundial frente a frente neste sábado, e a experiência falou mais alto. Número 1 do mundo, o veterano Novak Djokovic dominou o jovem vice-líder Carlos Alcaraz e venceu o duelo em sets diretos, com parciais de 6/3 e 6/2, após uma hora e meia de partida. No domingo, o sérvio de 36 anos vai buscar o recorde de títulos de Finals em decisão contra o italiano Jannik Sinner, que venceu o russo Daniil Medvedev na outra semifinal. Djokovic busca o seu sétimo título do torneio que reúne os oito melhores tenistas da temporada. Caso consiga, se tornará o maior campeão de forma isolada, já que hoje, com suas seis taças, está empatado com Roger Federer.

Nenhum dos outros cinco duelos deste ano entre o hexacampeão e Alcaraz foram tão dominantes para um lado quanto o deste sábado. Em um dos encontros mais emblemáticos deste ano, em julho, digladiaram-se por cinco sets na final de Wimbledon, vencida por Alcaraz. No torneio de Cincinnati, em agosto, quando Djoko saiu vitorioso, dois sets foram definidos no tie-break. O novo encontro foi diferente e surpreendente, não só por causa do equilíbrio das partidas anteriores, mas em razão do desempenho que Djokovic vinha tendo neste Finals, pois, até então, havia precisado de três sets em todas as partidas.

O próprio número 1 do mundo estava em dúvida sobre o seu desempenho depois da classificação sofrida na fase de grupos. "Depois de passar muito tempo em quadra nas três primeiras partidas, eu não tinha certeza de como me sentiria esta noite. Este ano talvez eu não tenha sido tão forte nos jogos do segundo e terceiro grupos, principalmente, mas acho que, nesta noite, senti bem a bola desde o início", afirmou.

Djokovic não esteve em desvantagem no placar em nenhum momento do primeiro set, mas sofreu um pouco no primeiro game de serviços, pois teve de reverter um 15/40. "Isso é Carlos. Ele sempre dá o seu melhor neste tipo de luta e começa com muito tênis de alta qualidade e intensidade. Você tem que combinar isso, tentar resistir à tempestade, e eu fiz isso", avaliou o sérvio.

Em seguida, não teve mais o saque ameaçado e conseguiu se impor a partir do sétimo game, abrindo 4/3 antes de conseguir a quebra no game seguinte e, então, fechar a parcial em 6/3. Embora tenha começado o segundo set mostrando agressividade para confirmar o serviço, o espanhol logo se viu totalmente dominado por Djkovic, que tomou a dianteira do placar ao quebrar seu saque. Depois disso, Alcaraz só conseguiu vencer mais um game e viu o sérvio continuar impecável até o fim para colocar 6/2 e garantir a vaga na final.