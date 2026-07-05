Djokovic derruba algoz de João Fonseca e vai às quartas em Wimbledon; Sinner avança

Heptacampeão de Wimbledon, o sérvio Novak Djokovic estabeleceu neste domingo um recorde no mais tradicional Grand Slam. Aos 39 anos, o ex-número um do mundo eliminou o russo Roman Safiulli por 3 a 1, parciais de 7/6 (8/6), 6/3, 3/6 e 6/3, avançou às quartas de final e chegou a 106 vitórias na grama londrina, superando os 105 triunfos de Roger Federer. Martina Navratilova tem 120.

Safiullin, 132º do ranking e vindo do qualifying, foi o responsável pela eliminação do brasileiro João Fonseca na terceira rodada por 3 a 0. "Foi outra vitória dura", afirmou o ex-número um do mundo. "Roman começou muito bem, muito agressivo. Não me senti confortável do fundo da quadra e sabia que seria difícil ficar disputando trocando bolas com ele, que é um jogador muito sólido."

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Ex-número 36 do ranking, o russo encerrou 2025 após o US Open devido a uma lesão e chegou a Wimbledon sem vitórias na atual temporada. Após perder os dois primeiros sets, o tenista de 28 anos solicitou atendimento médico na terceira parcial para tratar do quadril antes de iniciar uma reação.

Ele venceu o terceiro set, mas Djokovic que em Roland Garros, diante de João Fonseca, deixou escapar uma vantagem de dois sets em Grand Slam pela segunda vez na carreira garantiu que a história não se repetisse neste domingo e consfirmou a vitória após 3h26. O recordista de títulos de Grand Slam enfrenta agora o canadense Felix Auger-Aliassime, quarto do mundo.

SINNER VENCE O 151º DO MUNDO POR 3 A 0

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Líder do ranking e atual campeão, o italiano Jannik Sinner não teve dificuldades para eliminar o japonês Shintaro Mochizuki, 151º do mundo, por 3 a 0, parciais de 6/3, 7/6 (7/0) e 6/3), neste domingo em Wimbledon.

O rival de Sinner nas quartas de final será o alemão Jan-Lennard Struff, 74º do mundo, que passou pelo polonês Hubert Hurkacz após começar perdendo por 2 a 0. Struff saiu vitorioso por 3/6, 6/7 (5/7), 7/6 (7/2), 7/5, 4/2 e abandono.