Djokovic derrota Dimitrov e enfrenta De Minaur nas oitavas do Aberto da Austrália

As oitavas de final do Aberto da Austrália estão definidas e, pela 15ª vez, Novak Djokovic estará nelas. O sérvio ex-número 1 do mundo venceu o búlgaro Grigor Dimitrov, 28º colocado do ranking, por 3 sets a 0, com parciais de 7/6 (9/7), 6/3 e 6/4. O americano Andy Murray (66º) ficou pelo caminho nesta quarta rodada ao perder por 3 sets a 1 para o espanhol Roberto Bautista-Agut (25º), com parciais de 6/1, 6/7 (7/9), 6/3 e 6/4.

Após um primeiro set com chances para os dois lados, Djokovic saiu na frente e disparou para a vitória na quarta rodada. O sérvio número 5 do mundo enfrentará o australiano Alex de Minaur (24º) nas oitavas de final. Djokovic superou seu desconforto muscular diante de 3h6min de partida.

"Cada ponto e game da partida contou. A virada de chave para ambos os jogadores aconteceu desde o começo do jogo e foi importante ter uma quebra logo no início. Não sabia como me sentiria fisicamente e estava oscilando. Grigor é alguém que eu realmente admiro e respeito, ele é um dos meus melhores amigos no Tour", afirmou Djokovic após a vitória.

"Algumas coisas fazem com que eu desempenhe melhor aqui. As condições à noite encaixam bem com meu estilo de tênis e acho que quanto mais você vence na quadra, mais confiante você fica para os próximos jogos. Este esporte tira o melhor de mim e tentei dar o meu melhor", completou.

A madrugada de sábado se reservou aos placares de 3 sets a 0. Foi assim que de Minaur superou o francês Benjamin Bonzi (48º), com parciais de 7/6 (7/0), 6/2 e 6/1. Já o adversário de Bautista Agut será o americano Tommy Paul (35º), que bateu o compatriota Jenson Brooksby por 6/1, 6/4 e 6/3.

O último duelo definido das oitavas será entre os americanos Ben Shelton (89º) e Jeffrey John Wolf (67º). Shelton passou por Alexei Popyrin por 6/3, 7/6 (7/4) e 6/4. Já Wolf venceu seu compatriota Michael Mmoh por 6/4, 6/1 e 6/2.

SABALENKA E GARCIA AVANÇAM

Caroline Garcia está de volta à quarta fase do Aberto da Austrália pela primeira vez desde 2018. A francesa número 4 do mundo bateu a alemã Laura Siegemund (158º) por 2 sets 1 de virada após levar um susto com um início ruim de partida. A vitória teve parciais de 1/6, 6/3 e 6/3.

Quem também vai adiante é a belarrusa Aryna Sabalenka, que derrotou a belga Elise Mertens por 2 sets a 0 na madrugada deste sábado (6/2 e 6/3). Número 5 do mundo, Sabalenka enfrentará a suíça Belinda Bencic na próxima fase. Ainda houve o duelo checo entre Linda Fruhvirtova e Marketa Vondrousova. Número 82 do ranking, Fruhvirtova venceu por 2 sets a 1 (7/5, 2/6 e 6/3.

DEMOLINER ELIMINADO

A dupla formada pelo brasileiro Marcelo Demoliner e o italiano Andrea Vavassori foi eliminada pelo argentino Horacio Zeballos e pelo espanhol Marcel Granollers por 2 sets a 1 nas duplas do Aberto da Austrália. As parciais foram de 3/6, 7/6 (7/5) e 6/2. O cenário vivido por Luisa Stefani nas duplas femininas se repetiu com Marcelo Melo na categoria masculina. O brasileiro foi eliminado sem entrar em quadra, já que seu companheiro Mackenzie McDonald se lesionou no abdômen. Eles enfrentariam o croata Ivan Dodig e o norte-americano Austin Krajicek.