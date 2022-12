Djokovic dança na quadra, alegra torcida, mas desiste de jogo exibição em Dubai

(via Agência Estado)

O esperado reencontro entre Novak Djokovic e Nick Kyrgios, em reedição da final de Wimbledon, vencida pelo sérvio, acabou não ocorrendo nesta quarta-feira no World Tennis League, torneio exibição em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. O ex-número 1 do mundo até esteve na beira da quadra com o time Falcons desde o começo do dia, arriscou uns passos de dança para alegria da torcida durante o jogo de duplas mistas, mas acabou alegando não estar bem para disputar a tão aguardada e principal partida do evento.

"Novak Djokovic anunciou que não participaria do evento da Liga Mundial de Tênis esta noite por não se sentir 100% bem o suficiente para jogar", trouxe um comunicado oficial divulgado pela WTL. Grigor Dimitrov acabou sendo o substituto e venceu o duelo por 7/6 (&/5) e 6/3. O russo já havia jogado nas duplas mistas, com a belarussa Aryna Sabalenka. E também saiu ganhador, com 2 a 1, parciais de 2/6, 7/6 (7/4) e 10 a 7 sobre o indiano Rohan Bopanna e a canadense Vanessa Andreescu.

"O time Falcons continuará a jogar contra o Time Eagles e estamos ansiosos pelo retorno de Novak à quadra central", afirmou a organização. Os jogos vão até o dia 24 de dezembro, com 17 tenistas divididos em quatro equipes.

"Estava muito animado para jogar contra Novak desde a final de Wimbledon e tudo mais, queria ir lá e me divertir um pouco com ele", afirmou Kyrgios, nome de destaque dos Eagles. "Mas ele tem que cuidar de seu corpo e, obviamente, tem muitos meses chegando com muitas expectativas e sem jogar, então não fiquei surpreso de ele não estar se sentindo 100%."

Apesar de lamentar não ter encarado Djokovic, Kyrgios festejou o encontro com o amigo Dimitrov. "O Grigor é um bom companheiro meu, foi bom chegar lá e colocar um pouco de carga sob o corpo novamente. A cada dia me sinto um pouco melhor fisicamente", disse o australiano.

EAGLES NA FRENTE

Atual campeã do WTA Finals e em ascensão entre as mulheres, a francesa Caroline Garcia ampliou a vantagem dos Eagles sobre os Falcons, para 38 a 31 neste terceiro dia de eventos, ao derrotar a espanhola Paula Badosa por 6/4 e 6/3.