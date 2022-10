Djokovic consagra bom momento contra Tsitsipas em Astana e chega a 90 títulos

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O sérvio Novak Djokovic conquistou o ATP 500 de Astana, no Casaquistão, em cima do grego Stefanos Tsitsipas na manhã deste domingo. Este é o título de número 90 da carreira do sérvio de 35 anos e a quarta conquista na temporada 2020. Sacando com perfeição, Djoko superou Tsitsipas por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4.

continua após publicidade .

Este é o segundo título seguido de Djokovic, que havia levantado o troféu em Tel Aviv, Israel, em sua última disputa. O sérvio também faturou Wimbledon, em julho, e o ATP de Roma neste ano. Nole diminui a diferença de títulos para o espanhol Rafael Nadal, que soma 92 conquistas na carreira. Djokovic segue como quinto maior vencedor do circuito da ATP na era aberta.

Nole chega a 19 vitórias consecutivas e o novo título do ATP de Astana confirma seu bom momento. O triunfo também garante a classificação de Djokovic para o ATP Finals. Atual número sete do mundo, ele foi campeão na última semana em Tel Aviv superando Marin Cilic. Antes, em Wimbledon, ele voltou a levantar o título em cima de Nick Kyrgios.

continua após publicidade .

A partida deste domingo teve duração de 1h 15min e terminou com apenas sete erros não forçados de Djokovic e 25 de Tsitsipas. O atual número sete do mundo dominou o primeiro set com uma quebra e venceu rapidamente. No segundo set, Djokovic conseguiu uma quebra no quinto game e despontou para confirmar seu título número 90 em 128 finais na carreira.

Esta foi a quinta decisão entre Djokovic e Tsitsipas, todas foram vencidas pelo tenista sérvio. Antes de Astana, eles se encontraram em Shanghai, Dubai e Roma, além de decidirem uma edição de Roland Garros.

SWIATEK PERDE

O domingo também teve a final do WTA 500 de Ostrava, na República Checa. A número 1 do mundo Iga Swiatek perdeu de virada para a anfitriã Barbara Krejciková na decisão. A partida terminou 2 sets a 1 para a checa, com parciais de 5/7, 7/6 (7/4) e 6/3. Número 23 do mundo, Krejciková foi dura na queda após perder o primeiro set, conseguiu a recuperação no tie-break do segundo set e confirmou a virada em 3 horas e 16 minutos de partida.