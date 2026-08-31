Djokovic chora, passa mal e sofre derrota para rival argentino em sua estreia US Open

Dor, choro e frustração. Assim pode ser sintetizada a participação de Novak Djokovic, eliminado logo na estreia do US Open, na madrugada desta segunda-feira, em um confronto de cinco sets contra o argentino Mariano Navone (49º). A partida, que teve parciais de 7/6 (7/5), 5/7, 4/6, 6/2 e 6/1, durou 4h36 e apresentou contornos dramáticos. No duelo, o sérvio passou mal, vomitou em quadra e chegou a chorar no quinto set.

Aos 39 anos, esta foi a primeira eliminação em uma rodada de abertura de um torneio deste nível desde o revés no Australian Open em 2006. No major dos Estados Unidos, o resultado negativo marcou a sua queda mais precoce nas 20 vezes em que esteve na competição.

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Um dos maiores nomes do tênis mundial de todos os tempos, Djokovic estava em busca do seu 25º título de Grand Slam. No entanto, a imagem que marcou a sua participação foi um choro melancólico e ainda o desgaste físico, já que ele sofreu com dores e cãibras. "Eu detestava cada momento em que eu estava na quadra", disse o tenista em tom de desabafo.

No intervalo para o quinto set, o sérvio pediu atendimento médico por causa de dores na lombar e já estava abatido física e emocionalmente. Antes, durante o terceiro set, ele já havia vomitado à beira da quadra. "Não foi nada agradável", afirmou o tenista em uma entrevista concedida a um pequeno grupo de jornalistas do lado de fora do vestiário.

"O vômito, o engasgo, é um problema sério. Depois meu corpo inteiro começou a ceder com cãibras. No final, minhas costas e ombro também falharam e eu nã consegui terminar a partida. Eu estava quebrando o saque no quarto set, mas á estava sofrendo muito a partir do quarto game em diante".

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Em meio ao sofrimento de Djokovic, o confronto marcou o resultado mais expressivo da carreira do argentino de 25 anos, que ocupa a 49ª posição no ranking da ATP. Este foi o primeiro duelo entre os dois competidores. "Foi um grande jogo. A forma como jogamos, os cinco sets. Estou muito feliz e não sei o que dizer. É o melhor sentimento que tenho nesta quadra. Significa muito para mim", afirmou Navone.

Ele agora vai aguardar o vencedor do confronto entre o suíço Stan Wawrinka e o italiano Matteo Berretini. Este é o sexto Grand Slam que Navone consegue avançar na estreia. A sua melhor campanha em torneios deste nível foi chegar à terceira rodada em Roland Garros, na edição de 2025.