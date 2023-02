Djokovic bate recorde de Graf com 378 semanas no topo do ranking: 'Lisonjeado'

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A ATP divulgou um novo ranking nesta segunda-feira sem muitas modificações, mas valioso e histórico para Novak Djokovic. Confirmado no topo, o tenista sérvio completa 378 semanas na liderança e supera o recorde com o qual dividia com a alemã Steffi Graf.

continua após publicidade .

"É claro que com o amor e a grande força que vocês me deram ao longo dos anos, consegui muitas conquistas fantásticas ao longo da minha carreira", disse Djokovic em um vídeo para os fãs. "A mais recente é quebrar o recorde com 378 semanas em primeiro lugar do ranking, superando uma das maiores e mais lendários tenistas - entre homens e mulheres - que já jogou, Steffi Graf. Então Estou lisonjeado, obviamente, e extremamente orgulhoso e feliz por esta conquista."

O tenista de 35 anos já detinha o recorde de mais semanas como número 1 na história do ranking da ATP, criado em 1973, ao ultrapassar a marca de Roger Federer de 310 semanas em março de 2021. Atualmente com 6.980 pontos, ele havia retomado o primeiro lugar do espanhol Carlos Alcaraz (perdeu a posição em junho de 2022) no mês passado ao conquistar o 10º título do Aberto da Austrália.

continua após publicidade .

Djokovic também é quem mais liderou o ranking de maneira consecutiva. Foram 122 semanas consecutivas na ponta entre 7 de julho de 2014 e 6 de novembro de 2016. Ele chegou ao topo pela primeira vez com 24 anos e 43 dias em 4 de julho de 2011. Além do sérvio e de Graf, o Top 5 do ranking do tênis conta com a checa Martina Navratilova (332 semanas), a americana Serena Williams (319) e o suíço Federer.

Na lista divulgada nesta segunda-feira, o americano Taylor Fritz é quem se destacou entre os melhores colocados, ao assumir a inédita quinta colocação, aproveitando que o russo Andrey Rublev (caiu uma posição) e o espanhol Rafael Nadal (foi de sexto para oitavo) perderam 455 e 500 pontos, respectivamente. Desde Andy Roddick em 2009 que os Estados Unidos não tinha um representante entre os cinco melhores do ranking.

Campeão no Rio Open, o britânico Cameron Norrie ganhou uma posição e subiu para 0 12º lugar, enquanto o vice Alcaraz se manteve em segundo, mas diminuiu a vantagem de Djokovic para somente 200 pontos (6980 a 6780). Thiago Monteiro é o único brasileiro no Top 100, agora no 84º lugar, caindo uma posição.

continua após publicidade .

FEMININO

No ranking da WTA, as mudanças vieram apenas a partir do 12º lugar, com a russa Ludmila Samsonova ultrapassando a brasileira Bia Haddad. O destaque fica para ascensão da checa Barbora Krejcikova, campeã em Dubai diante da líder Iga Swiatek, no sábado, que subiu 14 posições, da 30ª para a 16ª colocação, com 2205 pontos.

Confira o Top 10 masculino:

continua após publicidade .

1º - Novak Djokovic (Sérvia), com 6980 pontos

2º - Carlos Alcaraz (Espanha), com 6780

continua após publicidade .

3º - Stéfanos Tsitsipas (Grécia), com 5805

4º - Cásper Ruud (noruega), com 5515

5º - Taylor Fritz (Estados Unidos), com 3660

continua após publicidade .

6º - Andrey Rublev (Rússia), com 3405

7º - Daniil Medvedev (Rússia), com 3320

8º - Rafael Nadal (Espanha), com 3315

continua após publicidade .

9º - Felix Auger-Aliassime (Canadá), com 3245

10º - Holner Hune (Dinamarca), com 3161

continua após publicidade .

84º - Thiago monteiro (Brasil), com 631

Confira o Top 10 feminino:

1º - Iga Swiatek (Polônia), com 10595 pontos

continua após publicidade .

2º - Aryna Sabalenka (Belarus), com 6100

3º - Jéssica Pegula (Estados Unidos), com 5495

4º - Ons Jabeur (Tunísia), com 4921

5º - Carolina Garcia (França), com 4835

6º - Cori Gauff (Estados Unidos), com 4251

7º - Marika Sakkari (Grécia), com 3451

8º - Daria Kasatkina (Rússia), com 3375

9º - Belinda Bencic (Suíça), com 3360

10º - Elena Rybakina (Casaquistão), com 2935

13º - Bia Haddad (Brasil), com 2256