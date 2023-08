Djokovic bate Monfils pela 19ª vez e vai às quartas em Cincinnati

Nova Djokovic, atual número 2 do mundo, venceu novamente uma de suas principais vítimas para avançar às quartas de final do Masters 1000 de Cincinnati, entre o final da noite de quinta e a madruga de sexta-feira. O sérvio superou o francês Gael Monfils em sets diretos, com parciais de 6/3 e 6/2, e manteve a invencibilidade diante do adversário.

São 19 vitórias em 19 encontros no circuito da ATP. Agora, Djokovic detém o maior número de vitórias em duelos com um único rival. Antes, estava empatado com Rafael Nadal, que superou o francês Richard Gasquet nas 18 vezes em que os dois se cruzaram.

"Nós dois evoluímos nos mais de 15 anos que estamos nos encontrando em diferentes partes do mundo, inclusive como juniores. Eu vejo que tive dificuldades físicas contra ele. Quando você enfrenta um dos caras mais atléticos do circuito, você precisa estar preparado, toda bola volta. Algumas bolas hoje, especialmente no primeiro sete, mostraram seu preparo físico", comentou o número 2 do mundo.

Para chegar às semifinais, Djokovic terá de desbancar um top 10 do mundo. Seu adversário nas quartas será o americano Taylor Fritz, atual nono colocado do ranking da ATP. Fritz passou pelas oitavas de final sem precisar terminar sua partida contra o sérvio Dusan Lajovic, que teve de desistir por causa de uma lesão e cedeu o triunfo por W.O. ao americano.