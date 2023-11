Dirigente garante gramado da Arena MRV em 'melhor estado', mas indica mudança para sintético

Desde a sua inauguração, a Arena MRV vem recebendo críticas por causa da condição do gramado. O gestor de tecnologia, Leandro Evangelista, participou de um podcast da Galo TV e afirmou que o campo está na melhor condição possível para o duelo com o Grêmio, marcado para domingo, às 16h, pela 35ª rodada do Brasileirão.

"O gramado está em sua melhor situação desde a inauguração. Tivemos alguns percalços, mas corrigimos. Para o jogo com o Grêmio, o gramado está em suas melhores condições. O gramado ainda pode evoluir ainda neste final de ano, claro, mas resolvemos os principais problemas", afirmou.

O dirigente, no entanto, confirmou que tudo leva para um gramado sintético no futuro. O Atlético está em contato com a prefeitura de Belo Horizonte para viabilizar o projeto, que já vem sendo usado por outras arenas, a exemplo do Engenhão, do Botafogo, e do Allianz Parque, do Palmeiras.

"Sempre esteve na nossa cabeça que o caminho do gramado seria sintético. Temos um problema legal. O campo é computado como área permeável. O gramado sintético não é área permeável. Ainda não podemos fazer essa troca sem que tenha um consenso com a prefeitura", afirmou o dirigente, explicando que se aprofundou um pouco mais sobre a negociação com a prefeitura.

"A nossa taxa de permeabilidade é de 42%. A gente vem negociando com a prefeitura. Tivemos que contornar vários obstáculos, incluindo de ordem ambiental. Não é que não teve tempo, mas tivemos outras prioridades. Seguimos com o conceito inicial, esperando que, com o amadurecimento da arena, mudasse os planos com a prefeitura, até porque não podemos atacar a todos e ao tempo todo. Temos que superar uma questão legal, transcende um pouco a minha área. Já temos os valores e alguns projetos, mas temos que contribuir nas tratativas com a prefeitura para passar por mais essa fase", disse Evangelista.

Enquanto o Atlético-MG não avança no projeto do gramado sintético na sua arena, a busca do time é pela vaga na próxima edição da Copa Libertadores. Atualmente, o time mineiro é o quinto colocado, com 57 pontos.