Dirigente do Guarani admite saída de jogadores, mas descarta reformulação

O Guarani vem perdendo jogadores após o término do Paulistão, mas a chegada do técnico Bruno Pivetti deve reforçar as reposições visando a Série B do Campeonato Brasileiro. Foi o que garantiu o superintendente de futebol do clube de Campinas, Rodrigo Pastana, nesta terça-feira.

"A gente não contava com as saídas do Jamerson e do Richard, mas isso é mérito deles. A saída deles está praticamente certa, 99%. Contávamos também com a permanência do Giovanni Augusto, que não deve acontecer, pela vontade dele, que prefere encerrar um ciclo. E ainda as saídas do Kozlinski e do Castán", explicou.

O goleiro Maurício Kozlinski acertou com o Fortaleza, enquanto o zagueiro Luciano Castán foi para o Cruzeiro. O meia Giovanni Augusto está a caminho do Vitória, enquanto Richard Ríos vai para o Palmeiras. A situação ainda duvidosa é a do lateral-esquerdo Jamerson, disputado por Santos e Coritiba.

Apesar dessa movimentação, Pastana descartou a ideia de reformulação. Segundo ele, a base do time será a mesma do Paulistão. Sobre as reposições, indicou que anúncios serão feitos em breve, pois o Guarani já vinha conversando com possíveis reforços, aguardando apenas a confirmação do técnico.

"A base é a do Paulista, sim. Essa base foi planejada, apesar das saídas. O clube já vinha se movimentando, mas em todo momento falei com os agentes que dependeria da confirmação do treinador e também da sua aprovação, para que a gente tomasse a decisão a várias mãos", revelou.

A Série B está prevista para começar em 15 de abril e o Guarani estreia diante do Avaí, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).