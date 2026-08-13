Diretoria do Fluminense anuncia a demissão do treinador argentino Luís Zubeldía

O Fluminense anunciou na manhã desta quinta-feira a demissão do treinador argentino Luís Zubeldía. A sequência de oito jogos sem vitória pesou na decisão da diretoria, que estava insatisfeita com o rendimento da equipe. O empate sem gols contra o Independiente Rivadávia, em jogo válido pela partida de ida das oitavas de final da Libertadores, nesta terça-feira, no Maracanã, tornou a permanência do comandante insustentável tamanha a pressão da torcida e as críticas da imprensa.

Além de Zubeldía, deixam o clube os auxiliares Maxi Cuberas, Carlos Gruezo e Alejandro Escobar, além do preparador físico Lucas Vivas. Assistente técnico permanente, o ex-jogador Marcão vai comandar a equipe de profissionais até que outro nome seja definido.

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O anúncio da demissão foi feito nas redes sociais do clube por meio de nota. "O Fluminense FC informa que Luis Zubeldía não está mais à frente do comando técnico da equipe", informou a agremiação em um tom protocolar.

A situação do treinador ficou mais tensa após a queda do Fluminense nas oitavas de final da Copa do Brasil para o Vasco (empate sem gols no primeiro duelo e derrota de 3 a 1 no segundo compromisso). A atuação ruim no 0 A 0 contra o Independiente Rivadávia, no Rio, que obriga o time buscar uma vitória na casa do adversário na próxima terça-feira, para seguir na Libertadores, fez a diretoria optar pelo fim do ciclo do argentino.

No clube desde setembro de 2025, Zubeldía comandou a equipe em 61 partidas. Neste período, ele obteve 30 vitórias, acumulou 18 empates e sofreu 13 derrotas. Com uma derrota cinco empates nos últimos seis jogos do Brasileiro, a equipe carioca ocupa a quarta colocação na tabela com 35 pontos em 22 partidas.