Diretoria banca Coudet no Atlético-MG após organizada pressionar técnico e 'exigir' demissão

A dolorosa queda nas oitavas de final da Copa do Brasil diante do Corinthians, nos pênaltis, após abrir 2 a 0 no jogo de ida, deixou o clima quente no Atlético-MG. Nesta sexta-feira, a diretoria do clube precisou emitir nota garantindo a permanência de Eduardo Coudet após o técnico ser "enquadrado" por torcedores na saída da Cidade do Galo, dizendo que ele não é mais "bem-vindo" no clube e sugerindo que o argentino "entregasse" sua carta de demissão.

Com clássico diante do Cruzeiro pela frente e boa vantagem construída na ida de dois gols, Coudet subestimou a força do Corinthians e resolveu poupar os titulares Hulk, Rubens, Jemerson, Battaglia e Hyoran. Acabou caindo nos pênaltis na quarta-feira e revoltando os atleticanos.

Nesta sexta, integrantes da Galoucura foram cobrá-lo na saída após o treino. Cercaram o carro do técnico e sugeriram que ele entregasse o cargo para o diretor Rodrigo Caetano. Na cobrança, ressaltaram que o clube necessitava dos R$ 4,3 milhões da premiação pela vaga. O técnico ouviu as cobranças sem reação, mas o clube não aceitou a ação dos torcedores.

"O Galo lamenta o episódio ocorrido na tarde de hoje, na porta da Cidade do Galo, CT do clube, local de trabalho da comissão técnica e dos jogadores, onde parte de uma torcida organizada se manifestou de forma desrespeitosa com o técnico Eduardo Coudet", lamentou o clube. "Atos como esse em nada contribuem para o time e não modificam as convicções da diretoria, que sempre faz, internamente, as cobranças necessárias."

Os dirigentes aproveitaram para bancar a permanência do treinador, mesmo com os torcedores dizendo que o clima é de guerra no clássico de Uberlândia deste sábado. "A diretoria do Galo acredita que tem um time competitivo para a disputa das duas competições que seguem na temporada (Copa Libertadores e Campeonato Brasileiro), e aproveita a ocasião para consignar apoio e confiança à comissão técnica e ao elenco."