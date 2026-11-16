Não demorou para o Corinthians reagir à manutenção da punição a Yuri Alberto, que vai desfalcar o time nos importantes jogos contra Botafogo (dia 18) e Atlético-MG (25), ambos com peso de decisão na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

No início da tarde desta segunda-feira, o gerente de futebol Júlio César questionou a decisão do tribunal e vê pressão sobre as autoridades nas decisões contra o Corinthians nesta reta final.

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"Sobre a decisão do STJD de manter a punição do Yuri, o Corinthians está incomodado e não está de acordo. Trata-se de uma decisão exagerada com um lance fora de campo. Tivemos outros casos no Brasileiro de atletas que chutaram de forma mais agressiva a bandeirinha e sequer foram denunciados", declarou.

"Estamos vendo alguns movimentos de fala sobre uma 'ajuda ao Corinthians', e isso pressiona arbitragem e tribunal a tomarem atitudes mais severas", acrescentou o dirigente.

Júlio César lamentou o fato de perder Yuri Alberto nas duas próximas rodadas. O camisa 9, com o castigo ratificado desta segunda-feira, só poderá atuar diante do Grêmio, na Neo Química Arena, e Remo, no Mangueirão.

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"Corinthians não concorda e vê sem justificativa para uma punição deste tamanho de um atleta importante para os quatro jogos decisivos do campeonato", acrescentou.

Sem Yuri Alberto, Clarence Seedorf tem três alternativas principais para escalar a equipe: Memphis Depay, Gui Negão e Pedro Raul.