Diretor do Vasco critica arbitragem de Daronco após derrota para o Palmeiras: 'Vergonhosa'

A atuação da arbitragem na derrota do Vasco para o Palmeiras, na partida de ida da semifinal da Copa do Brasil, neste domingo, no Nubank Parque, foi criticada por Admar Lopes, diretor de futebol do clube carioca. Segundo o dirigente, Daronco cometeu um erro ao não marcar um pênalti em favor do time cruzmaltino após um toque de mão de Barboza.

O lance aconteceu no início do segundo tempo, quando o Vasco já estava em desvantagem no placar. A bola tocou no braço do zagueiro palmeirense durante uma disputa com Lescano dentro da área, mas o árbitro considerou o contato normal, e a equipe do VAR não recomendou uma revisão. Além disso, a condução disciplinar da partida, que terminou com a expulsão de Saldivia, também foi alvo de críticas por parte do diretor.

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"Venho comentar a atuação vergonhosa do senhor (Anderson) Daronco. Desde o início do jogo, ele mostrou para que vinha. Logo no primeiro minuto há uma situação do Colidio, lance perigosíssimo de transição, uma oportunidade de gol. E ele nem sequer comenta de dar um cartão amarelo. No lance do primeiro cartão amarelo de Saldívia, foi uma falta, um empurrão, no meio do campo. Um lance sem qualquer perigo. Uma falta, uma dualidade de critérios gritantes ... É uma atuação completamente vergonhosa", disse.

O dirigente se referiu a dois lances envolvendo a aplicação de cartões. No primeiro minuto, Colidio sofreu uma falta de Murilo quando tentava iniciar um contra-ataque para o Vasco. Admar questionou a ausência de advertência ao palmeirense e comparou a situação ao primeiro amarelo recebido por Saldivia, após um empurrão em Jhon Arias ainda na etapa inicial.

O diretor de futebol do clube carioca também direcionou críticas à equipe da arbitragem de vídeo, comandada por Rodrigo DAlonso Ferreira, questionando a falta de intervenção do VAR tanto na expulsão de Saldivia quanto no possível pênalti de Barboza.

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"O que que o VAR está fazendo no futebol? Porque os senhores do VAR que vieram de Santa Catarina com certeza passar o final de semana em São Paulo. Não fizeram o trabalho deles. O VAR serve como auxílio da arbitragem. E dois lances que foram capitais, o segundo amarelo e a expulsão do Saldívia que ele não interveio, além do lance de pênalti da mão de Barboza com Lescano", afirmou o dirigente.

A expulsão do uruguaio aconteceu aos 31 minutos do segundo tempo, quando ele recebeu o segundo cartão amarelo após puxar Vitor Roque durante uma jogada de ataque do Palmeiras. O zagueiro deixou o Vasco com um jogador a menos na reta final do confronto. Diante dos episódios, Admar também pediu atenção à CBF na escolha da equipe de arbitragem para o duelo decisivo.

O Palmeiras venceu por 1 a 0 e terá a vantagem do empate na partida de volta, marcada para domingo, 8, às 17h (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro. Para avançar diretamente à final, o Vasco precisa vencer por dois gols de diferença. Uma vitória do clube carioca por apenas um gol leva a decisão para os pênaltis.