Diretor confirma que Guarani terminará Paulistão com técnico interino

Com o Guarani brigando para não cair no Paulistão, a diretoria optou pela demissão do técnico Mozart após derrota para a Ferroviária, por 1 a 0, no último sábado. Apesar da especulação de diversos nomes como substituto, o time campineiro terminará o estadual com comando interino. A informação foi confirmada por um diretor do clube.

"Apesar dos rumores, não há nenhuma negociação em andamento. Temos dois bons profissionais no clube (Moisés e Ben Hur) e o C.A. (Conselho de Administração) juntamente com o departamento de futebol decidiu que eles farão estes dois jogos finais da primeira fase do Paulistão", afirmou.

Moisés Moura é o mais cogitado para assumir o comando do time, pois treinou o clube durante a Copa São Paulo de Futebol Júnior e parece ser o mais preparado para o cargo.

O Guarani volta a campo pelo Paulistão no próximo sábado, quando vai a Limeira enfrentar a Inter, no Limeirão, às 16h. Caso perca, o time campineiro viverá situação ainda mais dramática para se livrar de um possível rebaixamento.