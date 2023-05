Direção do US Open confirma que poderá ter Djokovic em quadra neste ano

(via Agência Estado)

O tenista sérvio Novak Djokovic poderá voltar ao US Open neste ano. Após ficar fora do Grand Slam americano em 2022, o número 1 do mundo terá liberada sua entrada nos Estados Unidos por conta das mudanças nas regras de covid-19 no governo federal, que retirou a exigência de comprovante de vacinação para permitir o acesso de estrangeiros.

Em decisão anunciada na segunda-feira, a exigência do governo americano será encerrada na próxima semana, no dia 11 de maio, permitindo assim a entrada de Djokovic. O sérvio, conhecido pelas ideias negacionistas ao longo da pandemia, não tomou as doses de vacinas contra a covid-19. E estava impedido de entrar nos EUA por causa desta decisão.

"Novak Djokovic é um grande campeão, um dos favoritos do público e agora que o governo federal eliminou as exigências de comprovante de vacinação para estrangeiros, estamos ansiosos para dar as boas-vindas a ele em Nova York para o US Open deste ano", afirmou o porta-voz do torneio, Chris Widmaier, à agência de notícias The Associated Press. O Grand Slam terá início em 28 de agosto.

Por não se vacinar, Djokovic vinha enfrentando dificuldades para disputar grandes competições nos EUA. Ao longo da pandemia, só conseguiu entrar em quadra em solo americano no US Open, em 2021 e 2020. Mas, nos Masters 1000, não compete desde o torneio deste nível disputado em Cincinnati, em 2020. Ele perdeu Indian Wells e Miami nos últimos anos.

A maior polêmica protagonizada por Djokovic no período foi a deportação sofrida na Austrália, em janeiro de 2022. Na ocasião, tentou entrar no país sem o comprovante de vacinação e acabou criando um imbróglio judicial e diplomático, que culminou em sua deportação.