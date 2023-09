Direção do Cruzeiro confirma contratação do técnico Zé Ricardo

Uma semana após demitir Pepa, a diretoria do Cruzeiro anunciou a contratação do técnico Zé Ricardo. O treinador de 52 anos acertou vínculo até o fim da próxima temporada. E vai assumir oficialmente o comando do time nesta quarta-feira, em meio à Data Fifa.

"Zé Ricardo é o novo técnico do Cruzeiro. Seja muito bem-vindo! Junto com o treinador, também chegam ao clube o auxiliar técnico Cléber dos Santos e o preparador físico Fábio Eiras", anunciou a direção do time mineiro.

Zé Ricardo vai substituir Pepa, que foi demitido na terça da semana passada. O treinador português Pepa encerrou sua passagem pelo Cruzeiro com um aproveitamento de 38% dos pontos, somando sete vitórias, oito empates e 10 derrotas.

O novo técnico ganhou a disputa entre as opções avaliadas pela direção cruzeirense. O clube mineiro, cuja SAF conta com Ronaldo como sócio-majoritário, cogitou Odair Hellmann, ex-Santos, o português António Oliveira, e Paulo Autuori, atual diretor técnico do clube, que chegou a ser a primeira opção da diretoria.

No comando do Cruzeiro, Zé Ricardo terá a missão de reerguer o time, que chegou a se destacar no início do Brasileirão, mas acabou perdendo rendimento na reta final do primeiro turno. A equipe ocupa a 12ª posição da tabela, com 26 pontos, a dez do Red Bull Bragantino, primeiro time dentro da zona de classificação para a próxima Copa Libertadores.

O novo treinador cruzeirense fará sua estreia no dia 14, quinta-feira da próxima semana, na Vila Belmiro, pela 23ª rodada do Brasileirão. Assim, ele terá oito dias para começar a dar a sua cara ao time mineiro.

No momento, o Brasileirão está paralisado em razão da Data Fifa, em que a seleção brasileira estreará nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O campeonato nacional será retomada no dia 13, quarta-feira que vem.