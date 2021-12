Direção do Cruzeiro anuncia atacante Edu como reforço para a próxima temporada

Da Redação

A diretoria do Cruzeiro anunciou nesta quinta-feira mais um reforço para a temporada 2022, quando tentará pelo terceiro ano consecutivo retornar à elite do Campeonato Brasileiro. Trata-se do atacante Edu, de 28 anos, que se despediu do Brusque, de Santa Catarina, na última quarta, e assinou contrato com o time mineiro.

"Agora é oficial, Nação Azul! O atacante Edu é nosso novo reforço para a temporada 2022! Bem-vindo, artilheiro! #FechadoComOCruzeiro", informou o clube de Belo Horizonte em suas redes sociais.

O Cruzeiro enviou uma oferta oficial na última quarta-feira, que aceita pelo clube catarinense. O time mineiro deverá pagar o valor da multa contratual, que supera R$ 1 milhão.

Edu tinha vínculo com o Brusque até novembro de 2022. Dos 44 gols que o clube de Santa Catarina marcou na Série B deste ano, 17 foram do atacante. O camisa 9 foi responsável por mais de 40% das bolas nas redes adversárias.

Edu passou pelas bases de Vasco e Botafogo, mas só agora conseguiu se destacar na carreira. Antes do Brusque - pelo qual viveu a segunda passagem - passou pelos cariocas Boavista, São Gonçalo, Itaboraí, Portuguesa e Nova Iguaçu, além do Tubarão-SC.

O atacante é o terceiro reforço celeste para a temporada e foi contratado no intuito de resolver o problema de gols do Cruzeiro. Para a posição, atualmente, a equipe conta com o boliviano Marcelo Moreno e Thiago, mas nenhum deles fez uma temporada satisfatória.