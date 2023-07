Diogo Villarinho fica em 27º nos 10km do Mundial de Esportes Aquáticos; Finco termina em 33º

O brasileiro Diogo Villarinho ficou com a 27ª colocação na prova masculina dos 10 quilômetros de Águas Abertas no Mundial de Esportes Aquáticos, que acontece em Fukuoka, no Japão. A prova foi vencida pelo alemão Florian Wellbrock, atual campeão olímpico, e ainda teve o brasileiro Alexandre Finco na 33ª posição.

O tempo alcançado por Diogo Villarinho foi de 1h54min12s para conseguir a 27ª colocação na prova, que contou com mudanças ao longo das voltas. Villarinho chegou a estar em 23º e 30º no fim da primeira e da quarta volta, respectivamente. O tempo total de Finco foi 1h55min32s.

Além do alemão Wellbrock, que fez o melhor tempo de 1h50min40s, o pódio foi composto pelo húngaro Kristof Rasovszky (medalha de prata com 1h50min59s) e pelo também alemão Oliver Klemet (bronze com tempo de 1h51min). Todos os três atletas garantiram vaga nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 com este resultado.

Nos 10 quilômetros de Águas Abertas feminino, prova que aconteceu na última sexta-feira (14), o primeiro lugar no pódio ficou com a alemã Leonie Back, seguida pela australiana Chelsea Gubecka e pela americana Katie Grimes. A brasileira Ana Marcela Cunha terminou em quinto lugar.