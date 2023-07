Diogo Barbosa machuca o joelho e adia estreia no Fluminense; Yony González é liberado no BID

O lateral-esquerdo Diogo Barbosa vai ter de esperar ao menos duas semanas para fazer sua estreia no Fluminense. A contragosto do técnico Fernando Diniz, que já queria utilizar o jogador para deslocar Marcelo ao meio-campo. O reforço vindo do Grêmio vinha treinando forte e gostaria de encarar o Internacional, neste domingo, mas acabou sofrendo um entorse no joelho esquerdo.

"O lateral-esquerdo Diogo Barbosa sofreu uma entorse no joelho esquerdo durante o treino da última quarta-feira. O atleta realizou uma ressonância nesta quinta-feira, quando foi diagnosticado um estiramento do ligamento colateral medial do joelho esquerdo. O jogador já iniciou o tratamento no Departamento Médico do clube", informou o Fluminense nesta sexta-feira.

A lesão é a mesma sofrida por Alexsander, também lateral-esquerdo e que já vendo sendo desfalque há um bom tempo. A diferença é que foi mais leve e o Fluminense confia em uma recuperação mais rápida para Diniz poder voltar a ter opções pasra rodar o elenco.

A boa notícia do dia foi a liberação do atacante Yony González. O colombiano foi inscrito no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e já pode voltar a defender as cores do clube. O jogador chegou para aumentar as opções do elenco e para que Diniz possa preservar as principais peças quando necessário.

Outro reforço, o meia uruguaio Leo Fernández, emprestado pelo Toluca, do México, foi apresentado oficialmente. O jogador chegou prometendo muita garra para ajudar o novo clube a conquistar coisas importantes.

"Estou muito ansioso para estar dentro de campo. É um clube grande, que sempre busca estar na parte de cima da tabela e gosto daqui", afirmou o novo camisa 17, que recebeu referências do ex-companheiro Thiago Volpi para acertar com os cariocas. O goleiro deu ótimas referências da equipe e entusiasmou o uruguaio.

Fernández se definiu um meia clássico que ainda tem a garra como diferencial. "Me definiria como um jogador que insiste, que não se dá por vencido, muito uruguaio, vamos dizer. Por esse lado que vou me apresentar", disse. "Minha característica é boa visão, bons chutes de meia distância, e gosto de tabelar curto."