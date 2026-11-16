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Dino Sani, campeão da Copa do Mundo de 58, morre aos 94 anos

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O futebol brasileiro está de luto. Morreu na noite deste domingo, dia 15, Dino Sani, que foi campeão mundial em 1958 com a seleção brasileira, na Copa do Mundo da Suécia. Ele tinha 94 anos. A causa da morte não foi revelada.

Dino Sani era o mais velho dentre os campeões de 1958 vivos até hoje. Agora, permanecem vivos apenas Pepe, Mazzola e Moacir. Dino nasceu em São Paulo, era volante e meia, conhecido pela visão de jogo, técnica e passes longos.

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Ele iniciou o Mundial como titular e chegou a disputar os dois primeiros jogos da competição, na vitória de 3 a 0 sobre a Áustria e no empate diante da Inglaterra por 0 a 0. Na sequência, porém, ele acabou perdendo a posição para Zito, então volante do Santos.

Ele foi revelado pelo Palmeiras e somou passagens por XV de Jaú, São Paulo, Boca Juniors, Milan e Corinthians, onde encerrou a carreira como jogador em 1968. Como treinador, lançou jogadores como Paulo Roberto Falcão, Dunga, Paulo César Carpegiani, entre outros. Seu último time como técnico foi o Grêmio em 1992.

A notícia da morte foi divulgada pela CBF. Confira abaixo:

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A CBF lamenta profundamente o falecimento de Dino Sani, integrante da equipe campeã mundial em 1958, que conquistou a primeira estrela para o Brasil.

Dino Sani deixa um legado de conquistas e uma história que será sempre lembrada pelo futebol brasileiro.

Nossa solidariedade aos familiares, amigos e admiradores. Descanse em paz, campeão

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Copa do Mundo de 58 Dino Sani Futebol morte
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