Diniz valoriza empenho do Corinthians, mas admite: 'Faltou criar a chance mais efetiva de gol'

Apesar da derrota para o Santos neste domingo, dia 30, pela 25ª rodada do Brasileirão, o técnico Fernando Diniz saiu parcialmente feliz com o desempenho do Corinthians. Para ele, o que faltou para evitar a derrota por 1 a 0 foram os detalhes, como criar melhores chances de gol.

"Falando do jogo... eu acho que a gente fez uma partida que merecíamos um resultado melhor. O time defensivamente foi bem, ofereceu muito pouco para o Santos. Faltou a gente criar a chance mais efetiva de gol", analisou Diniz.

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O Corinthians teve desfalques importantes, como Yuri Alberto, que ainda está no departamento médico, e outros nomes como Breno Bidon e André Carrillo que também não estiveram em campo neste domingo. Memphis Depay liderou uma formação que contou com Kaio César e Dieguinho, mas o trio não conseguiu furar o bloqueio santista.

"Na hora dos cruzamentos, a área é mal preenchida... a gente tentou outras formas hoje. Tentou tabela por dentro, fez parede, chutou de fora da área... e o Santos tinha uma proposta mais clara de esperar na marcação. A gente teve mais dificuldades em encerrar as jogadas", avaliou o treinador.

"Eu acho que a gente uma terminação ruim nos cruzamentos e um mal preenchimento de área. O Santos foi muito feliz na faltou que cobrou. A gente poderia ter ido mais rápido pro rebote. Mas foi uma falta muito bem batida pelo Neymar e que acabou determinando o resultado final de jogo."

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O resultado deixa o Corinthians no meio da tabela do Campeonato Brasileiro, sendo três derrotas seguidas, duas na Neo Química Arena. Para reverter essa situação, o time alvinegro volta a campo apenas no próximo final de semana, dia 6, quando recebe a lanterna Chapecoense. Diniz terá uma semana cheio de trabalhos, sem compromissos.