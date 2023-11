Diniz monta seleção com André na vaga de Casemiro e aposta em quarteto ofensivo

Após treinos físicos na segunda-feira, primeiro dia da atual Data Fifa, a seleção brasileira realizou nesta terça as primeiras atividades com bola sob o comando de Fernando Diniz, em preparação para o duelo com a Colômbia, marcado para as 21 horas de quinta-feira, pela quinta rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. O treinador campeão da Libertadores com o Fluminense escalou André na vaga que costuma ser ocupada por Casemiro, ausente por lesão. No ataque, sem o também lesionado Neymar, testou um quarteto ofensivo formado por Raphinha, Vinícius Júnior, Rodrygo e Martinelli.

Foram muitas mudanças em comparação ao time que perdeu por 2 a 0 para o Uruguai, na rodada anterior das Eliminatórias, mês passado. As alterações começam com o retorno de Alisson ao gol, já que Ederson foi cortado por lesão. A dupla de zaga é a mesma, com Gabriel Magalhães e Marquinhos, mas as laterais mudaram, pois os escalados foram Emerson Royal na direita e Renan Lodi na esquerda. Contra os uruguaios, jogaram Yan Couto, fora da convocação desta vez, e Carlos Augusto.

À frente da dupla de meio-campistas André e Bruno Guimarães, Diniz dispôs o ataque com Raphinha aberto pela direita e Martinelli pela esquerda, enquanto Vini Jr. e Rodyrgo atuavam por dentro, como fazem no Real Madrid. A composição teve variações em alguns momentos, mas se manteve assim durante a maior parte do pouco tempo em que o treino esteve aberto à imprensa. A escalação tinha Alisson; Emerson Royal, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Renan Lodi; André e Bruno Guimarães; Raphinha, Vini Jr, Rodrygo e Martinelli.

Durante a atividade final, um enfrentamento de 11 contra 11, os reservas balançaram a rede em uma jogada articulada por jogadores que atuam no futebol brasileiro. Paulinho, do Atlético-MG, foi o autor do gol após trama que envolveu Raphael Veiga e seu companheiro palmeirense Endrick, principal assunto desta Data Fifa por ser o mais jovem convocado pelo Brasil desde Ronaldo em 1994 e, principalmente, em razão das ótimas exibições que tem feito pelo Palmeiras.

Gabriel Jesus, que foi convocado mesmo se recuperando de lesão, não participou da atividade, mas foi para o gramado e chegou a chutar algumas bolas ao gol na parte inicial do treinamento. A expectativa da comissão técnica é que ele esteja disponível para o jogo com a Argentina, dia 21, às 21h30, no Maracanã.