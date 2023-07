Diniz está próximo de assumir a seleção brasileira interinamente

O técnico Fernando Diniz está perto de assumir o comando da seleção brasileira de forma interina. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já entrou em acordo verbal com ele para treinar a equipe até junho de 2024. As informações são do Globo Esporte.

continua após publicidade

Até o momento, o acerto não foi assinado, mas isso deve ocorrer atá quinta-feira (6). O técnico vai conciliar o cargo com o comando do Fluminense, já com o aval do time carioca.

- LEIA MAIS: Galvão Bueno detona espera da CBF por Ancelotti e cita humilhação

continua após publicidade

Diniz ficará à frente da seleção apenas até a chegada do italiano Carlo Ancelotti, que comandará o Brasil a partir de meados de 2024. Inclusive, Fernando não deve ficar nem com o cargo de auxiliar técnico.

Se o acordo for fechado, o interino ficará responsável pelos jogos do Brasil nas Eliminatórias neste ano (Bolívia, Peru, Venezuela, Uruguai, Colômbia e Argentina). Há ainda amistosos em março de 2024, um deles contra a Espanha, e a Copa América nos Estados Unidos.

Siga o TNOnline no Google News