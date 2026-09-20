Diniz defende 'convicção' no Corinthians: 'Resultados não correspondem às performances'

O Corinthians chegou, neste domingo, ao seu sétimo jogo seguido sem ganhar. Levando em consideração o Brasileirão, são seis derrotas seguidas. O treinador Fernando Diniz esteve com seu cargo em risco, mas antes da entrevista coletiva após derrota para o Fluminense, o diretor Marcelo Paz bancou a permanência do técnico. Questionado sobre como vai fazer administrar o grupo nos próximos compromissos, ele apostou na confiança na metodologia, apesar da sequência extremamente incômoda.

"É pela convicção no trabalho. Já teve alguns momentos assim no futebol brasileiro, que pela convicção as coisas mudando pra melhor", respondeu Diniz. "Eu acho que a gente teve um começo muito acima da média do esperado e a gente tem agora esse momento, nos últimos 40 dias muito abaixo da média", completou.

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"Os resultados não correspondem às performances do time", garantiu Diniz, defendendo as exibições do Corinthians nos tropeços. "A gente tem perdido quase sempre de placar mínimo, jogos que a gente devia ter ganho e perdeu... obviamente a gente precisa voltar a vencer. É o mais importante. Mas, hoje por exemplo, com dez minutos, era pra gente ter feito dois ou três gols e a bola não entrou."

Para finalizar, Diniz foi de encontro às declarações de Marcelo Paz, que disse que jogadores do elenco corintiano foram "voluntariamente" à diretoria pedir a permanência do treinador. Na zona mista, Gustavo Henrique foi o único falar e assumiu, em nome de todo o elenco, a culpa pelos resultados negativos em sequência.

"Acho que essa convicção e essa consonância de pensamento da diretoria, dos jogadores têm tudo para as vitórias voltarem rapidamente", garantiu.

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POR QUE NÃO TENTOU ALGO DIFERENTE?

Diniz foi questionado sobre aspectos do jogo em si, especialmente em relação à sua escalação. Foram poucas as mudanças em relação aos últimos jogos, o que fez com que os resultados permanecessem os mesmos: nada de vitória. Apesar disso, o técnico ainda achou pontos positivos neste domingo, especialmente na primeira etapa.

"Eu achei que a gente jogou melhor que o Fluminense, inclusive o primeiro tempo", avaliou Diniz, dizendo que o primeiro tempo poderia ter terminado em 1 a 1 caso um pênalti tivesse sido marcado.

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"A gente fez um segundo tempo muito bom até a gente tomar o segundo gol. Até depois do segundo gol a gente continuou mais um pouco, mas pelo cenário que a gente está vivendo, aquele segundo gol deu uma mexida grande com a gente", admitiu.

Depois, Diniz focou em justificar a escolha por alguns jogadores. Destaque para o posicionamento de Memphis Depay como centroavante.

"O Memphis joga de 9 na Holanda. Não é a melhor posição pra ele e também é uma posição que, quando ele voltou, ele teve menos exigência física. Era o mais adequado até ele voltar. Ele foi ganhando mais condição física agora", justificou.

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NÚMEROS

No comando do Corinthians, Fernando Diniz tem 32 jogos disputados, sendo 13 vitórias, 7 empates e 12 derrotas. São 35 gols feitos, contra 30 sofridos.