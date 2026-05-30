Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Esportes

publicidade
ESPORTES

Diniz cita coragem do Corinthians como fator para virada sobre Grêmio: 'O time estava inibido'

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 30.05.2026, 21:18:00 Editado em 30.05.2026, 21:28:20
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O técnico do Corinthians, Fernando Diniz, afirmou que a coragem levou o time à vitória por 3 a 1 sobre o Grêmio, neste sábado, em Porto Alegre. De acordo com o treinador, o encorajamento fez a equipe virar o jogo de maneira segura mesmo fora de casa.

"Faltava um encorajamento. O time consegue fazer as coisas que fez no segundo tempo, mas estava inibido. Erramos saídas contra Platense e São Paulo, e o jogo pedia aproximação para saídas curtas. Quando dá certo, o time é exaltado. Quando dá errado, as pessoas questionam", afirmou o técnico em entrevista coletiva após o jogo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"O que fez a gente jogar bem no segundo tempo foi a coragem de jogar por baixo. O encorajamento para jogar e desfrutar foi o que fizemos no segundo tempo. Passamos a jogar bem, com confiança, e aí fica bom de jogar. Ficamos seguros com a posse de bola, cedendo poucos contra-ataques", disse o treinador, que fez uma avaliação de seu trabalho no Corinthians.

"Estou satisfeito com o trabalho, independentemente do resultado. Hoje foi um dos nossos melhores jogos, assim como contra São Paulo e Peñarol. O começo não foi bom, mas sempre tivemos domínio territorial, com performance e cedendo pouco ao Grêmio. Faltava uma vitória fora de casa no Brasileiro, e ela aconteceu. Foi um prêmio para nós", completou ele, acrescentando que seu aproveitamento no time é de 65%.

"Temos que melhorar, pensar sempre na parte de cima da tabela e ter predicados para chegar fortes nos momentos decisivos", disse o técnico, que elogiou as performances de Kaio César e André, autores dos gols corintianos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Foi um jogo em que nos doamos muito e vale ressaltar o poder de reação da equipe. Saímos perdendo, um pouco desconcentrados, mas conseguimos dar a volta por cima e fazer o que o Diniz pediu no intervalo. Graças a Deus, saímos daqui com a vitória para irmos à folga da Copa aliviados e mais longe da zona de rebaixamento", afirmou Kaio César à Globo.

"Fico feliz com o gol. Quando cheguei, fui um pouco infeliz com algumas lesões, mas trabalhei muito para chegar aqui, fazer o gol hoje e ajudar o Corinthians", completou.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Brasileirão Corinthians fernando diniz Futebol
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV