Diniz ataca arbitragem e critica Gabigol por lance com Ganso: 'Pisou porque quis'

O técnico Fernando Diniz criticou a arbitragem de Anderson Daronco e o pisão que Gabriel Barbosa, o Gabigol, deu em Paulo Henrique Ganso no primeiro jogo entre Fluminense e Flamengo, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O duelo terminou empatado sem gols, na noite de terça-feira.

"Espero que a próxima 'final' tenha uma arbitragem imparcial, porque ela não foi imparcial de novo. O Fluminense foi campeão Campeonato Carioca apesar da arbitragem e hoje a gente conseguiu o 0 a 0 apesar da arbitragem de novo", disse o treinador do Fluminense.

Diniz disse que se referia ao lance em que Gabigol dá um pisão na perna direita de Ganso, que estava no chão. O atacante do Flamengo não levou cartão. O árbitro não foi chamado para checar o lance na tela do VAR. "É muito mais fácil e menos interpretativo o VAR chamar por causa do pisão do Gabigol no Ganso que foi intencional. Pisou porque pisou, porque quis pisar", criticou o técnico.

Para Diniz, a estratégia do Flamengo passava por fazer faltas em rodízio para impedir a posse de bola do Flu. O rubro-negro terminou a partida com 21 faltas, contra cinco do tricolor, que levou três cartões amarelos e ainda sofreu a expulsão de Felipe Melo, por falta em Gabigol. O Fla não levou nenhum cartão.

"O domínio do Flamengo, principalmente, nos 25 e 30 primeiros minutos de jogo, no final do primeiro tempo já estava mais ou menos equilibrado o jogo. E somando a isso, eles fizeram 22 (sic) faltas e a gente 5. Toda vez que a gente saía da marcação, era falta. Hoje o Flamengo usou as faltas. Sempre que a gente saía da marcação, era falta. A arbitragem foi permissiva com as faltas táticas do Flamengo. Espero que a próxima arbitragem (jogo de volta) seja imparcial", cobrou Diniz.

Os dois times voltam a se encontrar no dia 1º de junho para o jogo da volta da Copa do Brasil, mais uma vez no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.