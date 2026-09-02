Dínamo não cita exames e diz que desistiu de Plata e Matheus Martins por ?série de razões?

O Dínamo de Moscou se manifestou nesta quarta-feira, 2, após desistir das contratações de Gonzalo Plata, do Flamengo, e Matheus Martins, do Botafogo. Apesar da informação de que a dupla foi reprovada em exames médicos, o clube russo não detalhou o motivo para concretizar as transações e justificou apenas dizendo que houve "uma série de motivos" para não assinar os contratos.

"No domingo, 30 de agosto, os jogadores Gonzalo Plata e Matheus Martins, com a autorização de seus clubes, Flamengo e Botafogo, chegaram a Moscou para a etapa final das negociações e para realizar outros procedimentos relacionados a uma possível transferência. Ao final, por uma série de motivos, o Dínamo tomou uma decisão pautada pelos interesses de longo prazo do clube: não realizar as transferências desses jogadores", diz a nota.

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Tanto Plata quanto Matheus Martins retornam ao futebol brasileiro e devem ser reintegrados aos elencos de Flamengo e Botafogo, respectivamente. Eles foram recebidos em Moscou com festa do clube, incluindo faixas e dançarinas fantasiadas com trajes carnavalescos.

Segundo a ESPN, o Flamengo havia fechado a venda de Plata por 12 milhões de euros (cerca de R$ 72 milhões na cotação atual) e Botafogo, de Matheus Martins, por 7 milhões de euros (R$ 42 milhões).

Segundo nota divulgada pelo Flamengo, Plata não atendeu os "parâmetros médicos" exigidos pelos russos. O clube carioca discorda da avaliação e diz que recebeu a informação com "absoluta surpresa e ceticismo", ressaltando que o atacante da seleção equatoriana "não possui histórico de cirurgias, fraturas ou qualquer problema crônico grave".

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O clube rubro-negro prometeu tomar as medidas cabíveis. "O Flamengo não medirá esforços para buscar as reparações cabíveis diante do descaso e da desvalorização impostos ao clube e ao seu atleta. O que Flamengo e Botafogo viveram nesta terça-feira é resultado do amadorismo e da irresponsabilidade demonstrados pelo Dínamo de Moscou no desfecho das negociações. Que o episódio sirva de alerta para todo o futebol brasileiro."

O Botafogo, por sua vez, não se manifestou publicamente sobre o assunto. Segundo o Ge, o clube colocou o departamento médico à disposição dos russos e discorda veementemente da hipótese de o atacante ter algum problema médico. A diretoria estuda ainda acionar o departamento jurídico contra o Dínamo pelo uso indevido da imagem do atacante.