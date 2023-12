Diego Pituca confirma volta ao Santos para reforçar o time em ano de disputa da Série B

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por (via Agência Estado)

O Santos segue o seu planejamento para reforçar a equipe na temporada 2024 e, neste domingo, confirmou mais um nome: o meia Diego Pituca. O atleta, que já tinha assinado um pré-contrato com o clube, confirmou o seu retorno em postagem no site oficial do clube neste domingo.

O próximo passo agora, com o retorno do elenco das férias, é a realização dos exames médicos para que o contrato seja formalizado. Pituca, que teve uma passagem de destaque entre 2017 e 2021, fica na Vila Belmiro por mais quatro temporadas.

Aos 31 anos, ele é o décimo reforço já confirmado para 2024. Eleito presidente nas últimas eleições do clube, Marcelo Teixeira quer formar um elenco competitivo para a disputa da Série B do Brasileiro, visando o acesso para a elite do futebol nacional.

Pituca tem uma relação de identificação com a torcida. Jogador aguerrido e também de boa técnica, ele tem no currículo 155 partidas pelo Santos com oito gols marcados e ainda oito assistências. Em 2021, ele deixou o clube para defender o Kashima Antlers, do Japão.

Para 2024, o Santos já definiu a chegada de oito atletas. Os laterais direitos Aderlan e Hayner, o lateral esquerdo Jorge e o zagueiro Gil chegam para reforçar o sistema defensivo. O meia Otero e o volante João Schmidt são as novidades para o meio-campo. No ataque, o veterano William Bigode e Marcelinho, contratado junto ao Tombense, fecham o ciclo de contratações até aqui do Santos.