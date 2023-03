Diego Costa, Welington e David treinam e ficam perto de retorno ao São Paulo

(via Agência Estado)

Aos poucos, o departamento médico do São Paulo vai esvaziando. Dos 13 desfalques por lesão, Igor Vinícius já trabalha forte com o grupo para reforçar o time diante do Botafogo, domingo, em Ribeirão Preto, e outros três nomes avançaram para estarem à disposição nas quartas de final do Paulistão, inicialmente marcada para 12 de março: Diego Costa, Welington e David.

O trio foi ao gramado nesta quarta-feira e, após o aquecimento, trabalhou junto dos demais jogadores em uma parte das atividades. Apesar de não estarem nos planos de Rogério Ceni para a rodada final da primeira fase, todos devem estar em campo contra o Água Santa na fase decisiva.

Quem também corre contra o tempo é o atacante Erison. Recuperado das dores musculares, o atacante iniciou nesta quarta-feira os trabalhos de recondicionamento físico para também estar em condições de encarar a equipe de Diadema. Ele fez uma atividade à parte ao lado de Orejuela. Caio Matheus também aprimora o físico.

O otimismo de contar com esses jogadores contrasta com o pessimismo sobre um retorno breve de Calleri aos gramados. O atacante está com uma grave lesão no tornozelo - não foi diagnosticado fratura - e deve perder a fase final do Estadual.

Por enquanto Calleri está entregue aos médicos, fazendo tratamento conservador no REFFIS do clube, recebendo avaliação diária, mas distante de ser liberado para o departamento físico. Rafinha, Ferraresi, André Anderson, Moreira e Arboleda são outros machucados que devem ter retorno demorado.