Diego Costa treina e reduz preocupação do São Paulo após lesão de Miranda

Desfalque nas últimas três partidas do São Paulo, o zagueiro Diego Costa se recuperou de uma tendinite no joelho direito e voltou a treinar nesta terça-feira. Como participou de toda a atividade comandada pelo técnico Rogério Ceni, pode ser liberado para enfrentar o Coritiba a partir das 20 horas de quinta-feira, no Morumbi, em jogo atrasado da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O retorno de Diego Costa reduz um pouco a preocupação de Ceni com a zaga tricolor. Na noite anterior, o treinador recebeu a notícia de que Miranda foi diagnosticado com lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo, sofrida durante o empate no clássico com o Palmeiras. O clube não estabeleceu um prazo para a recuperação do veterano de 38 anos, que pode se despedir ao fim da temporada, uma vez que ainda não teve o contrato renovado.

O São Paulo está com opções reduzidas para a zaga. Isso porque Ferraresi foi expulso no embate com os palmeirenses, assim como Beraldo, que estava no banco de reservas. Arboleda segue em transição física. Em compensação, Léo está de volta após cumprir suspensão. Assim, se o retorno de Diego Costa for confirmado, Ceni pode utilizar três zagueiros novamente, com Léo e Diego jogando ao lado de Luizão. A opção de voltar a jogar com dois homens na zaga, contudo, não está descartada.

Quanto às demais posições, a lista de desfalques não sofreu alterações. O atacante Nikão, em transição após uma avulsão no adutor esquerdo, participou da última etapa do treinamento depois de realizar atividades individuais. Já o volante Gabriel Neves, recuperando-se de lesão no ligamento colateral medial do joelho direito, foi ao gramado para trabalhos de fisioterapia. Alisson e Caio permanecem em tratamento no departamento médico.