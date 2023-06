Diego Costa trabalha normalmente no São Paulo e deve reforçar defesa; Erison treina no campo

A defesa do São Paulo foi um dos pontos negativos na derrota para o Grêmio, por 2 a 1, em Porto Alegre, neste domingo. Mesmo com três zagueiros, o setor não se encontrou, sobretudo no romeiro tempo em Porto Alegre. Para o jogo contra o Tolima, quinta-feira, pela Copa Sul-Americana, às 19 horas, no Morumbi, Dorival Júnior poderá contar com Diego Costa, ausência no Sul por lesão.

O jogador, capitão da equipe na temporada passada, trabalhou normalmente nesta segunda-feira sem acusar o trauma no joelho esquerdo que o tirou da visita aos gaúchos. Como os titulares fizeram trabalho regenerativo, Dorival Júnior ainda não pôde ensaiar a equipe ou o esquema a utilizar diante dos colombianos.

Dorival admitiu que poupou alguns jogadores diante do Grêmio para evitar lesões ou complicações físicas. Por isso não optou pela volta do meia Rodrigo Nestor, outro que deixou o departamento médico nos últimos dias. Contra o Tolima, porém, o técnico deve utilizar suas principais peças.

Líder do Grupo D, o São Paulo sabe que uma vitória encaminha a classificação direta às oitavas de final e a ordem é não desperdiçar a oportunidade. Com 10 pontos, a equipe desbancaria o Tolima, com 5, e manteria a vantagem sobre o Tigre, que está com 7 e encara o lanterna e frágil Puerto Cabello.

Dorival usou a atividade do dia para aprimorar seu setor ofensivo após duas derrotas seguidas - diante de Sport e Grêmio. Erison, em transição após se recuperar de estiramento na coxa esquerda, participou de parte do treino. O técnico ainda deu um coletivo entre reservas e jogadores do sub-20.