Diego Alves não se recupera a tempo e desfalca o Flamengo na final do Carioca

Diego Alves não vai encarar o Fluminense neste sábado à noite. A ideia da diretoria e comissão técnica do Flamengo de contar com todos os titulares na decisão do Campeonato Carioca fez água por causa da ausência do goleiro, que não se recuperou a tempo de uma fibrose na coxa.

O goleiro fez trabalhos intensos durante toda a semana. Separado do grupo, lutava para ficar em condições para o técnico Rogério Ceni. Ele é homem de confiança do treinador, que lutou muito por sua recuperação e também fez coro pela renovação do contrato.

Longe de o treinador não confiar no jovem Hugo Souza. Mas Diego Alves é experiente e sabe orientar muito melhor o setor defensivo, bastante criticado pelo alto número de gols sofridos, o que fez o clube sonhar com sua volta justamente pensando nisso.

Porém, na divulgação dos relacionados neste início de tarde, confirmou-se a ausência do goleiro. Sem estar recuperado 100% de uma contusão muscular, a direção optou por não correr riscos de usá-lo. Hugo será mantido.

Do mais, nenhuma surpresa. Ceni terá todos à disposição e não deve modificar escalados nem esquema de jogo. O time provável do Flamengo para defender o título no Maracanã deve ter Hugo Souza; Isla, Rodrigo Caio, Willian Arão e Filipe Luís; Diego Ribas, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabriel.