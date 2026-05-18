Dick Advocaat define os 26 escolhidos para defender Curaçao em sua primeira Copa do Mundo
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Estreante na Copa do Mundo dos Estados Unidos, Canadá e México, na qual espera não fazer feio, a seleção de Curaçao anunciou nesta segunda-feira seus 26 convocados que terão pela frente a poderosa Alemanha, Equador e Costa do Marfim no Grupo E.
Responsável pela inédita classificação, o técnico holandês Dick Advocaat, de 78 anos, havia deixado o comando da seleção em fevereiro para cuidar da filha doente. Mas voltou recentemente após a saída de Fred Rutten e será o comandante de Curaçao no Mundial .
O sucessor pediu demissão após se desentender com alguns jogadores e se descontentar com possíveis 'intromissões' da Federação de Futebol de Curaçao (FFK) em seu trabalho.
Crise abafada, a seleção usou um vídeo mostrando suas belezas naturais, com o anúncio de seus convocados por um DJ como se fossem parte de letra de uma música caribenha. "Não é apenas o anúncio de uma esquadra. É uma Vibe inteira. Nos vemos na Copa do Mundo da Fifa."
A estreia de Curaçao será indigesta, diante da forte tetracampeã Alemanha, dia 14 de junho. Depois, a seleção caribenha ainda desafia o Equadro (dia 20) e fecha sua participação na fase de classificação contra a Costa do Marfim (25). Antes, faz amistoso com Escócia, rival do Brasil no Mundial, dia 30 de maio, e Aruba, dia 6.
CONFIRA OS 26 CONVOCADOS:
Goleiros - Bodak (SC Telstar), Doornbusch (VVV-Venlo) e Room (Miami FC)
Defensores - Bazoer (Konyaspor), Brenet (Kayserispor), Van Eijma (RKC Waalwijk), Floranus (PEC Zwolle), Fonville (NEC Nijmegen), Gaari (Abha), Obispo (PSV) e Sambo (Sparta Rotterdã)
Meio-campistas - Juninho Bacuna (FC Volendam), Leandro Bacuna (Igdir FK), Comenencia (FC Zürich), Felida (FC Den Bosch), Martha (Rotherham United), Noslin (SC Telstar) e Roemeratoe (RKC Waalwijk)
Atacantes - Antonisse (AE Kifisia), Chong (Sheffield United), Goré (Maccabi Haifa), Hansen (Middlesbrough), Margaritha (SK Beveren), Kuwas (FC Volendam), Locadia (Miami FC) e Kastaneer (Terengganu FC).