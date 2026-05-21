Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Esportes

publicidade
ESPORTES

Dibu Martínez revela ter jogado a final da Europa League com o dedo quebrado

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 21.05.2026, 16:00:00 Editado em 21.05.2026, 16:13:03
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Campeão da Europa League pelo Aston Villa, que derrotou o Freiburg por 3 a 0 nesta quarta-feira, em Istambul, o goleiro argentino Dibu Martínez tornou a conquista ainda mais valiosa para a sua carreira ao afirmar que entrou em campo com o dedo quebrado. O jogador sofreu a lesão ainda no aquecimento mas, apesar da dor, participou de toda a partida.

Um dos pilares do elenco, ele disse que o episódio da lesão não seria suficiente para que ele ficasse de fora de um compromisso tão especial não só para o clube, mas também para sua trajetória nos campos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"O que conquistamos foi lindo. Estou orgulhoso e continuo melhorando a cada partida. Hoje quebrei o dedo duante o aquecimento, mas tudo tem o seu lado bom. Nunca tinha quebrado o dedo antes, mas toda a vez que eu pegava a bola, ela ia para o outro lado. São coisas que temos de passar", afirmou o goleiro argentino em entrevista à ESPN logo após a final.

A lesão acontece às vésperas do início da disputa da Copa do Mundo, que terá como sede os Estados Unidos, o México e o Canadá. Campeão mundial em 2022, no Catar com a Argentina, ele está nos planos do técnico Lionel Scaloni e sua participação no torneio de seleções não corre riscos, de acordo com o diário argentino Olé.

Na partida, que foi realizada no Besiktas Stadium, o time inglês encerrou um jejum de título de 44 anos nas competições europeias. Os heróis da conquista foram Tielemans e Buendía, autores dos gols ainda no primeiro tempo, e Rogers, definindo o triunfo na segunda etapa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com o inédito título, o Aston Villa garante um lugar na próxima edição da Champions League e abre vaga para o sexto colocado da Premier League. O Arsenal garantiu o título nacional com uma rodada de antecipação após o tropeço do Manchester City contra o Bournemouth.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
dedo quebrado Dibu Martínez Europa League Futebol
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV