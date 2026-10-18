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Dibu Martinez passa por cirurgia na mandíbula após choque de cabeça: 'Voltaremos em semanas'

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O goleiro Dibu Martínez, do Chelsea, foi submetido a uma cirurgia na mandíbula após a colisão frontal, de cabeça, com Jarrad Branthwaite, do Everton, na vitória por 2 a 0 no sábado pela Premier League. O argentino foi retirado de maca do campo e levado ao hospital. Lesões cerebrais e na medula espinhal foram descartadas, mas foi necessária a intervenção devido a uma fratura.

"Obrigado a todos pelas mensagens. A operação correu bem. O mais importante é que vencemos e não sofremos gols. Voltaremos em algumas semanas", afirmou o goleiro, campeão da Copa do Mundo de 2022 com a Argentina, pela redes sociais.

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O Chelsea divulgou uma nota na qual afirma que a cirurgia foi bem sucedida. Não foi divulgada uma previsão para o retorno aos campos. "O goleiro Emiliano Martínez passou por uma cirurgia bem-sucedida para reparar uma fratura na mandíbula. Martínez se lesionou após uma colisão no meio do segundo tempo da nossa vitória por 2 a 0 contra o Everton, no Estádio Dickinson Hill, no sábado."

Após uma cobrança de falta na área do Chelsea, houve um forte choque de cabeças com o zagueiro Branthwaite e os dois jogadores caíram no gramado. O defensor do Everton foi visto cuspindo sangue, mas logo se recuperou e seguiu no jogo. O argentino recebeu atendimento médico em campo por cerca de 10 minutos, no qual recebeu oxigênio.

Consciente, o goleiro foi imobilizado e colocado em uma maca. Ele deixou o campo sob aplausos e vaias de uma parte da torcida do Everton e foi levado a um hospital para avaliação. Xabi Alonso, técnico do Chelsea, colocou Mike Penders em seu lugar para o restante da partida.

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