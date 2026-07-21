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Dibu Martínez deixa em aberto futuro na seleção da Argentina: 'Refletir sobre muitas coisas'

Escrito por Felipe Alencar (via Agência Estado)
Publicado em 21.07.2026, 11:33:00 Editado em 21.07.2026, 11:42:44
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O goleiro Dibu Martínez, da Argentina, lamentou a perda do título da Copa do Mundo para a Espanha. No último domingo, 19, os espanhóis triunfaram por 1 a 0, na prorrogação, e comemoraram o segundo Mundial de sua história.

O arqueiro argentino escreveu um texto no Instagram reforçando que tinha o sonho de conquistar a Copa do Mundo mais uma vez, já que foi campeão no Mundial do Catar, em 2022. O jogador, de 33 anos, não garantiu que continuará vestindo a camisa da Argentina.

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"Sonhei que ganhávamos (a Copa) novamente, sonhei em trazê-la à Argentina e fazer história mais uma vez. A verdade é que a dor é difícil de explicar, resta refletir sobre muitas coisas e ver como seguir adiante, e se é o momento de dar um passo para o lado", afirmou Dibu Martínez.

"Eu lamento muito, realmente tentei ao máximo para ajudar ao meu país e aos meus companheiros", prosseguiu o atleta.

Na final contra a Espanha no domingo, Dibu Martínez teve atuação de destaque, realizando mais de dez defesas ao longo da decisão. O arqueiro, porém, não conseguiu evitar o gol de Ferran Torres, no início do segundo tempo da prorrogação.

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O goleiro foi um dos nomes determinantes para o título da Argentina na Copa do Mundo de 2022. Pela seleção sul-americana, o jogador também ganhou uma Finalíssima (2022) e duas edições da Copa América (2021 e 2024).

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